«Мы перешли грань»: Светлана Бондарчук рассказала, почему развелась с Федором Бондарчуком

Светлана Бондарчук. Фото: Инстаграм.

Светлана и Федор Бондарчук расстались в 2016 году. Супруги развелись после 25 лет брака, удивив тем самым не только поклонников, но и многих знакомых. У пары есть двое детей – 30-летний сын Сергей и 23-летняя дочь Варвара. Ходили слухи, что брак режиссера и модели разбила красавица-актриса Паулина Андреева, на которой Федор впоследствии женился. Однако в новом выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света» Светлана Бондарчук опровергла эти домыслы.

- Развод — это вещь очень сложная, особенно, когда за плечами столько лет, которые тебя связывали с человеком, с которым ты жила по доброй воле и по любви, когда все заканчивается, неважно, по какой причине. Кстати, в нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли ту грань, когда можно было сохранить семью в том формате, в котором она должна быть. Это сложно, - сообщила телеведущая.

По ее словам, они с Федором по-прежнему остаются близкими людьми, ведь у них есть общие дети. Сын Сергей подарил своим родителям двух прекрасных внучек: Маргариту и Веру.

- У нас есть дети, есть, к чему стремиться. Мы два успешных человека, которые всю жизнь друг друга уважали, и это самое важное - сохранить это. Надеюсь, нам хватит сил, мужества, разума так делать и дальше, - отметила 53-летняя Светлана.

Светлана и Федор Бондарчук объявили о разводе в 2016 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ранее телеведущая признавалась, что в их разводе большую роль сыграла усталость друг от друга. Светлана и Федор познакомились еще студентами, были вместе долгие годы. За это время оба супруга выросли, повзрослели и изменились. Это и повлияло на их отношение друг к другу.

- У нас никто не уходил от кого-то ради кого-то другого. Просто случился кризис, пике, из которого мы не смогли выбраться. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, и только через время какие-то вещи стали происходить, - говорила Бондарчук.

Кроме того, Светлана призналась, что все эти годы муж подавлял ее. Модель рассказала, что в браке с ним она ощущала себя одинокой.

- Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока. Ты можешь быть внутри, в семье, и быть одинокой, - рассказывала экс-супруга режиссера.

С момента их развода в 2016 году оба супруга уже нашли свое счастье. Федор женился на Паулине Андреевой. А Светлана вышла замуж за владельца дизайнерского агентства Сергея Харченко. Брак модели оказался на редкость удачным: они с новым мужем выглядят очень гармоничной парой.