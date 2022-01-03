В праздничном тираже «Русского лото» было разыграно 2 974 200 845 рублей

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» составил рейтинг самых удачливых регионов России по итогам новогоднего, 1421-го тиража «Русского лото». В праздничном тираже «Русского лото» было разыграно 2 974 200 845 руб. Выигрышными стали 14 479 009 билетов: удача улыбнулась их владельцам из самых разных уголков страны. Два победителя – из Москвы и Краснодарского края – разделили поровну главный приз в миллиард рублей, выиграв каждый по 500 миллионов рублей.

Помимо мультимиллионеров еще 52 участника праздничного розыгрыша выиграли по 1 миллиону рублей. 64 счастливчика, закрывших все 30 чисел одновременно, разделили между собой остальные 48 призов по миллиону рублей. В итоге каждый из них получил по 750 тысяч рублей.

В рейтинге самых удачливых регионов России по общей сумме выигрышей первые три места достались Москве (жителей столицы выиграли более 950 миллионов рублей), Краснодарскому краю (краснодарцы выиграли почти 580 миллионов рублей) и Санкт-Петербургу (жители Северной столицы выиграли почти 120 миллионов рублей). Далее места в счастливой десятке заняли Свердловская область (66,7 млн. рублей), Республика Башкортостан (56,5 млн. рублей), Челябинская область (45,9 млн. рублей), Ростовская область (43,6 млн. рублей), Московская область (42,3 млн. рублей), Татарстан (40,6 млн. рублей) и Красноярский край (37,7 млн. рублей).

Участники новогоднего тиража «Русского лото» выиграли почти 3 миллиарда рублей

Самое большое число счастливчиков, ставших после праздничного тиража богаче на 1 миллион рублей, также приходится на Москву. Лотерейными миллионерами стали 15 жителей столицы. Второе место по количеству миллионеров занял Санкт-Петербург – в этом городе удача улыбнулась шести участникам тиража. В Краснодарском крае кроме обладателя выигрыша в 500 миллионов еще два жителя региона выиграли по миллиону рублей. По два лотерейных миллионера также появились в Ставропольском крае, Республике Коми, в Ярославской и Московской областях. По миллиону рублей выиграли жители Карелии, Якутии, Камчатского, Ставропольского, Красноярского, Хабаровского и Пермского краев, Ханты-Мансийского автономномного округа, Владимирской, Амурской, Астраханской, Иркутской, Кировской, Тюменской, Воронежской, Томской, Нижегородской, Вологодской, Пензенской, Челябинской Ростовской, Ульяновской и Тверской областей.

«Благодаря новогоднему тиражу «Русского лото» почти в каждом уголке нашей страны появились новые счастливчики. Важно помнить, что выигрыш в лотерею — это чистая удача и повезти может любому. Поздравляем победителей и призываем всех участников 1421-го тиража «Русского лото» проверить купленные билеты», — напомнила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

КСТАТИ

Проверить купленные билеты 1421-го тиража «Русского лото» можно на сайте www.stoloto.ru, в мобильном приложении «Столото» или по телефону горячей линии 8-900-555-00-55.

Если победитель не обратился за выигрышем сразу, получить его можно будет и потом. Сейчас срок обращения за выигрышами в государственные лотереи под брендом «Столото» в точки продаж составляет тысячу дней с даты проведения тиража. В случае, если по окончании тысячи дней счастливчик так и не забрал свой выигрыш, он может обратиться в лотерейный центр «Столото» . Главное – получить деньги в течение трех с половиной лет с момента розыгрыша. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши направляются в бюджет государства.

Обладатели крупных сумм (от 15 тысяч рублей и больше) получают свой выигрыш только после прохождения идентификации – этого требует закон о противодействии отмыванию доходов и терроризму. Выигрыши от 600 тысяч рублей после прохождения идентификации победители могут оформить в лотерейном центре «Столото» в Москве. Для этого обладателям выигравших билетов необходимо приехать лично либо направить документы почтой.