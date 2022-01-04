Израиль начнет пускать вакцинированных туристов

Иностранные туристы, привитые против коронавируса, с 9 января получат возможность прилететь в Израиль. Фото: REUTERS

Иностранные туристы, привитые против коронавируса, с 9 января получат возможность прилететь в Израиль.

Разрешение пока не коснется путешественников, привитых российским «Спутником V».

Источники, близкие к правительству Израиля, сообщили, что запрет на посещение страны для россиян связан с недостаточной изученностью «омикрон»-штамма коронавируса, а также отсутствием подтвержденных данных по реакции «Спутника V» именно на этот вариант возбудителя COVID-19.

Перед отлетом в Израиль туристам необходимо будет пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-анализ на коронавирус. После прибытия на территорию страны путешественникам придется пробыть на карантине одни сутки до получения результатов повторного тестирования.

Известно, что приниматься будут путешественники из стран, не входящих в «красный» список, а помимо вакцинированных право на въезд получат и переболевшие COVID-19.

Решение о возобновлении туризма принято на уровне Минздрава Израиля и в скором времени будет передано для утверждения в парламент страны.

Все это происходит на фоне бурного распространения «омикрона» по территории Израиля: буквально накануне премьер-министр Нафтали Беннет, призывая пожилых людей сделать четвертую прививку, заявил, что в ближайшее время заболеваемость может достичь 50 тысяч человек в день, а удаленная учеба будет «в самых серьезных масштабах».