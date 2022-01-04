Геннадий Онищенко – о захоронении тела Ленина: «Сейчас надо думать, как победить ковид, а не о том, как убрать советское кладбище с Красной площади»

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

На этот раз вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко сам позвонил в редакцию:

- Я против ликвидации на Красной площади захоронений лидеров СССР, в том числе Ленина. А такое предложение в первые дни наступившего года снова звучит...

- Геннадий Григорьевич, а почему вы решили поддержать товарища Зюганова? - спросил я у самого знаменитого врача-эпидемиолога.

Вот что он ответил:

- Первое – несвоевременность этого мероприятия.

Вопрос перезахоронения поднимается не первый раз. В 90-е годы либеральная часть нашего общества верховодила развалом государства. Тогда и эта идея активно продвигалась, что, дескать, несовместимы - место упокоения и Красная площадь.

Сейчас страна начинает оправляться после коронавирусной пандемии, напряжение в обществе ощущается даже на бытовом уровне.

С одной стороны – падение экономики, с другой - снижение доходов населения. А тут вдруг снова возникло такое вычурное предложение от одной так называемой оппозиционной партии. Что вызывает непонимание и отторжение. И далеко не только у меня одного...

Возможно, когда-то это (речь о ликвидации захоронений советских руководителей на главной площади страны. - А.Г.) можно будет сделать очень естественно... Но сегодня нельзя забывать и о том, что у части общества с этим явлением связана биография, судьба и даже смысл жизни. Я имею в виду, в том числе, и участников Великой Отечественной войны, и послевоенное поколение... Они воспитывались на том, что были такие партийные и государственные деятели, которые создавали СССР, их преподносили обществу в качестве нравственных символов. Некоторые из них, я полагаю, таковыми и были.

И еще (замечу попутно) меня до сегодняшнего дня коробит, что на Красной площади устраивают балаган. Концерты, фестивали, торговые ряды... Неужели в Москве негде торговать? Да, когда-то площадь была местом торговли. Ну, и торгуйте в ГУМе, а не там, где проводятся наши военные парады. Нельзя забывать: Красная площадь является символом государственного могущества, его стержнем.

И еще: говорят, Буденный в свое время хотел снести храм Василия Блаженного, чтобы коннице было проще идти по Красной площади. Не надо ему уподобляться.

Чтобы мои слова не показались кому-то странными (чего это, мол, Онищенко решил высказаться по этой теме), могу также заметить, что в Кремлевской стене захоронен Сергей Владимирович Курашов, министр здравоохранения Советского Союза, который очень многое сделал для страны, другие светила отечественной медицины. Да и не только. А ученые, космонавты, выдающиеся деятели культуры и искусства. Не надо теребить захоронения.

В общем, лучше пригасить эту тему и не отдавать ее в жертву несвоевременным и не очень понятным, простым людям, интересам. Если когда-то и придётся этим всем заниматься, то наверняка подойдут к вопросу более цивилизованно.

А пока, давайте не будем упражняться с сомнительными пиар-вбросами в такое непростое для страны время. Сейчас надо думать, как победить ковид, а не о том, как убрать советское кладбище с Красной площади.

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