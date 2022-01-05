Главные слова Путина за 2021 год: о чем, где и как говорил президент России

Мы проанализировали все выступления главы страны, чтобы подвести итоги его работы Фото: REUTERS

Говорят, большие корпорации и государство следят за нами, собирая информацию о наших покупках, интересах, разговорах. Мы решили нанести ответный удар и, в свою очередь, последить за самым главным – президентом страны. На официальном сайте Кремля – kremlin.ru – сообщают о большинстве рабочих разговоров Владимира Путина. С помощью программирования мы собрали всю официальную информацию о главе страны, чтобы посчитать, о чем, где и как говорил российский лидер последний год.

С помощью программирования мы собрали всю официальную информацию о главе страны, чтобы посчитать, о чем, где и как говорил российский лидер последний год. Фото: Олег АДАМОВИЧ Фото: Олег АДАМОВИЧ

ГЛАВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ

Московский Кремль оказался самым любимым местом работы Путина. Здесь он провел больше всего мероприятий. Подмосковная резиденция хоть и с небольшим отрывом, но на втором месте.

Две главные кремлевские встречи президента в прошлом году: с Ангелой Меркель и Александром Лукашенко.

Меркель приехала в Москву с последним визитом в качестве канцлера. Прием получился своеобразным прощанием и подведением итогов.

Лукашенко же прилетал в Кремль, чтобы вместе с Путиным еще раз обсудить 28 программ создания Союзного государства. Два президента потом заявили, что обо всем получилось договориться и создание Союзного государства практически завершилось.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ТЕМЫ

Внешняя политика стала самой частой темой в президентской работе. Оно и не удивительно, если вспомнить наши сложные отношения с НАТО, Украиной и Европой. Плюс в прошлом году Путину пришлось часто комментировать санкции, введенные против Белоруссии, посадку в Минске самолета RyanAir, миграционный кризис на границе Польши…

Вторая по популярности тема: регионы. Осенью, в единый день голосования, выбирали не только депутатов Госдумы, но и губернаторов. Президент много внимания уделял кандидатам в главы регионов. Сюда же попали летние пожары и наводнения, потребовавшие личного вмешательства Путина.

Национальная безопасность на третьем месте. О содержании этих мероприятий известно меньше всего, так как большая их часть проходит в закрытом режиме. От президента и министра обороны мы знаем, что армия уже на две трети оснащена современным оружием, а ядерные силы – на 90%. Первые серийные гиперзвуковые ракеты поступают в армейские части и на флот прямо сейчас.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

СЛОВА, СТРАНЫ И ГОРОДА

Пять существительных, которые Путин чаще всего употреблял весь год, уже сами по себе звучат указанием к действию:

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Кстати, больше всего наш президент в своей речи использует местоимение «это». Его Путин в течение года произносил 8271 раз.

Внешнеполитические приоритеты страны легко проследить, если посмотреть, как часто президент напрямую говорит о той или иной стране. Вот какие восемь государств упоминались больше всего:

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Этот список не совсем точен, потому что Путин часто использует обороты вроде «наши западные партнеры». Каждый раз под одной фразой могут подразумеваться разные страны. Но и так картина более-менее ясна.

Интересно, что конкретные регионы внутри России президент называет сильно реже иностранных государств. Мы даже не смогли собрать пятерку популярных субъектов, так как возможный пятый совсем уж затерялся в пучине редких слов. Но хотя бы четверка выглядит понятно:

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Если главную черноморскую базу России и полуостров взять, как один регион, то они почти догонят Москву по популярности.

ЗАГРАНКОМАНДИРОВКИ

Раньше про Путина говорили, что он чуть ли не самый летающий президент в мире. Командировки внутри страны и за границу следовали одна за одной. Пандемия положила этому конец. За год российский лидер совершил всего две поездки за пределы страны: в Женеву и Дели.

В июне 2021 года Путин в Швейцарии встретился с американским главой Джо Байденом. От этой встречи ждали многого, но реальные итоги получились скромнее – политики договорились о возвращении послов и о создании рабочей группы по борьбе с киберпреступностью. В любом случае, саммит в Женеве стал доказательством, что Россия и Запад могут договариваться.

Поездка в Индию получилась менее громкой, но более содержательной. Путин договорился с Нарендрой Моди о совместных промышленных и сырьевых проектах.

У российского лидера должна была быть и третья загранкомандировка – на саммит ОДКБ в Душанбе. Но все сорвалось, когда Путин ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом адъютантом. Личное участие в мероприятии пришлось заменить на видеоконференцию.

ПОСЛЕДНИЙ МИНИСТР

Путин в течение года общался с сотнями различных людей. Но с федеральными министрами президенту приходится иметь дело регулярно. Частота упоминания имен в разговорах помогла посчитать, с кем глава страны публично разговаривает больше:

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Главные Сергеи нашей политики – это Шойгу и Лавров. Они же возглавляли предвыборную пятерку Единой России. Не удивительно, что к главе МИД и Минобороны Путин обращался чаще всего.

Александров на политической сцене несколько. Главный, конечно, Лукашенко. Не зря же Белоруссия в речах президента упоминается больше других стран. На втором месте Новак – вице-премьер, курирующий топливно-энергетический комплекс. Ключевой член кабмина в медийной популярности проигрывает Батьке.

Михаилов тоже два. Главный – премьер-министр Мишустин, второй – министр здравоохранения Мурашко. С обоими, по понятным причинам, президент много общается.

Татьяна, с которой часто говорит Путин, - вице-премьер Голикова. Она возглавляет оперштаб по борьбе с коронавирусом, поэтому докладывает президенту о ситуации с пандемией по несколько раз в неделю.

С именем Алексей ясности меньше. Медийных министров с таким именем нет. Вице-премьер Оверчук и министр развития Дальнего Востока Чекунков не так часто выступают на открытых мероприятиях. Видимо, сыграло то, что Алексей – просто одно из самый популярных мужских имен в стране.

УДАРНЫЕ ДНИ

Сентябрь 2021 года оказался самым загруженным месяцем у президента. 11 сентября у Путина было шесть публичных мероприятий – это годовой рекорд и самый «ударный» день. Если же брать по месяцам, то нагрузка российского главы выглядит так:

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Самый свободный месяц у Путина, как у всей страны, - январь. Президент провел «всего» 21 мероприятие.

РЕДКИЕ СЛОВА

Отдельно мы посчитали, какие слова Путин употребляет реже всего – лишь один раз за весь год. Таких набралось 147. Вот самые необычные: