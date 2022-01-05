Христов хлеб, украинский капустняк и гусь с яблоками: готовим праздничный стол к Рождеству

Гусь с яблоками - традиционное рождественское блюдо. Фото: Shutterstock

До Рождества осталось совсем немного, и самое время подумать, что поставить на стол. «Комсомолка» предлагает помимо традиционных русских блюд попробовать приготовить некоторые блюда других православных народов. Специально для вас мы рассчитали себестоимость этих блюд, отталкиваясь от стоимости продуктов в одном из крупных сетевых магазинов. Порции рассчитаны на 4-7 человек (тут все зависит от ваших аппетитов).

Россия: гусь с яблоками.

Себестоимость: 650 рублей

Гусь — 2 килограмма

чеснок — 1 шт

тимьян — 1 ч.л.

розмарин — 1 ч.л

соль — 1,5 ч.л

подсолнечное масло — 2 ст. ложки

апельсин — 1 шт

черный молотый перец — по

яблоко — 4 шт

лимонный сок — 2 ст. ложки

мед — 2 ч.л

Вначале готовим маринад. Чеснок разделить на зубчики, измельчить. Добавить сушеный розмарин, тимьян, черный молотый перец, соль. Влить подсолнечное масло. Апельсин разрезать на 2 части, выжать сок. Все тщательно перемешать.

Гуся вымыть, проткнуть по всей поверхности деревянной палочкой, чтобы маринад хорошо пропитал птицу.

Гуся вытереть насухо, затем натереть его маринадом, поместить в полиэтиленовый пакет, дать полежать ночь в холодильнике.

Яблоки разрезать на дольки, сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. Нафаршировать гуся яблоками.

Натуральной ниткой туго зашить нижнюю часть гуся, крылья также пришить или прикрепить с помощью зубочисток.

Завернуть гуся плотно в фольгу. Выпекать в разогретой до 220 градусов духовке 45 минут, затем убавить температуру до 170 градусов и готовить еще 1,5-2 часа.

Смазать гуся медом, выпекать до карамельной корочки.

Украина: капустняк.

Фото: Youtube-канал "На кухне с Натали", youtube.com/channel/UCbu0CxNP0RtNQUiG9lZrhdg

Себестоимость: 350 рублей

Мясо (говядина, свинина или курица) - 900 гр

Картофель - 4 штуки

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Капуста квашеная - 400 гр

Пшено - 0,5 стакана

Томатная паста - 3 ст.л.

Масло растительное - 3 ст. л.

Соль

Перец

Чеснок

Зелень свежая - по вкусу

Лавровый лист

Вода - 3 л

Первым делом готовим мясной бульон. Он может быть любым: подойдет и свинина, и говядина, и мясо птицы. После того, как бульон закипит, снять пенку, добавить лавровый лист и перец горошком. Варить 30 мин. После процедить. Отправить вариться пшено. Примерно 30 минут.

Добавить нарезанный картофель и морковь. Мелко измельченный лук и чеснок обжарить на растительном масле, добавить томатную пасту и тушить 2-3 минуты. После того, как картофель станет мягким, отправить в суп поджарку. В конце варки добавить капусту и варить еще 5 минут. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей заправить сметаной или майонезом.

Сербия: гибаница

Фото: Najbolji Recepti Narkonia, youtube.com/c/Narkonia

Себестоимость: 380 рублей

В Сербии для приготовления этого национального блюда используют специальное тесто. Для простоты его можно заменить, например, тонким лавашом.

Брынза 500 г

Газированная вода - ½ стакана

Растительное масло - ½ стакана

Чеснок 2 зубчика

Куриное яйцо 4 штуки

Зелень по вкусу

Армянский лаваш 3 штуки

Смешиваем брынзу, яйца, газированную воду и растительное масло. Добавляем мелко порубленные чеснок и зелень. Выкладываем получившуюся массу слоями, чередуя с лавашом, в форму для выпекания. Верхним слоем должна быть начинка. Разогреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем пирог в течение примерно 25 минут, пока сверху не появится слегка румяная корочка. Подаем горячим, посыпав рубленой зеленью.

Армения: долма

Фото: Shutterstock

Себестоимость: 520 рублей

Ингредиенты:

Фарш (баранина и говядина) — 1 Килограмм

Виноградные листья — 500 Грамм

Рис — 200 Грамм

Яйцо – 2 Штуки

Лук — 2 Штуки

Свежая зелень (базилик, кинза) — 1 пучок

Сушеная зелень (укроп, рейган, петрушка) — не менее 2х столовых ложек

Сливочное масло — 30 Грамм

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Виноградные листья подержать в горячей воде, чтобы приобрели мягкость.

В фарш добавить в лук, предварительно его пассировав. Засыпать промытый рис и положить яйца. Мелко порубить зелень и отправить ее к мясу. Не забудьте специи и сушеную зелень. Все тщательно перемешиваем.

После этого заворачиваем фарш в листья и выкладываем в кастрюлю с глубоким дном.

Заливаем кастрюлю водой, закрываем крышку и варим до готовности на среднем огне.

Греция: Христопсомо (Христов хлеб)

Фото: ru.wikipedia.org

Себестоимость: 430 рублей

Ингредиенты:

Мука - 700 гр.

соль - 1/2 ч.л.

сухие дрожжи - 1 ч.л.

вода (теплая) - 125 мл.

красное вино (теплое) - 125 мл.

цедра 1 апельсина

апельсиновый сок - 50 мл.

коньяк - 3 ст.л.

оливковое масло - 75 мл.

сахар - 75 гр.

корица - 1/2 ч.л.

молотая гвоздика - 1/4 ч.л.

мускатный орех - 1/4 ч.л.

молотые фисташки - 2 ст.л.

рубленые грецкие орехи - 100 гр.

изюм - 100 гр.

кедровые орешки- 50 гр.

для верха:

1 грецкий орех очищенный от скорлупы

немного молока для смазки

кунжут

Развести дрожжи и 1 ч.л.муки в половине теплой воды. Поставить на 10 мин. в теплое место до образования пузырьков.

Просеять 3/4 всей муки +1/2 ч.л. соли в миску. В центр вылить дрожжи, остальную тёплую воду и вино. Замесить тесто и накрыть полотенцем. Поставить в теплое место на 1.5-2 часа. Объем его должен увеличиться в два раза.

В отдельной миске смешать сахар, изюм, все орешки и пряности.

Поднявшееся тесто хорошо обмять, добавить оставшуюся муку, масло, апельсиновый сок и цедру. Добавить орехово-пряную смесь и замесить тесто. Накрыть тесто и дать постоять ему 30 минут.

Сформировать из теста круг и поместить его на противень, застеленный пекарской бумагой. Накрыть полотенцем и оставить в тепле до увеличения объема в два раза.

На подошедшее тесто нанести крест острым ножом. В центре поместить грецкий орех и смазать молоком. Посыпать кунжутом.

В духовку поместить емкость с водой и нагреть ее до 230 градусов. Поставить выпекаться хлеб при таком режиме 15 минут, затем убрать емкость и снизить температуру до 200 градусов и выпекать еще 25 минут.

Горячий хлеб поместить на решетку и, взбрызнув водой и накрыв полотенцем, остудить.

Христов хлеб подается на стол после праздничной рождественской литургии. Этот хлеб считается освященным, иногда его засушенные кусочки хранят целый год.

PS:

Если решите приготовить все предложенные нами рождественские блюда, это обойдется в 2330 рублей. И не забудьте купить к рождественскому столу красное вино.

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