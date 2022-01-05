Винни-Пух стал всемирным общественным достоянием

Согласно оценкам экспертов, Винни-Пух, права на которого принадлежали корпорации Disney, длительное время был одним из наиболее прибыльных ее активов

С 1 января 2022 года десятки книг, фильмов и музыкальных произведений, ранее охраняемых законом об авторском праве, стали достоянием общественности.

Среди наиболее известных книг - повести о Винни-Пухе Александра Милна, «Убийство Роджера Экройда» Агаты Кристи, «И восходит солнце» Эрнеста Хемингуэя, «Бэмби» Феликса Салтена.

Помимо этого, достоянием общественности в текущем году станут порядка 400 тысяч звукозаписей, сделанных до 1923 года – их можно будет свободно скачивать и использовать в различных целях.

Также под защитой авторского права перестанут находиться некоторые фильмы с Гретой Гарбо и Бастером Китоном и оперные записи Энрико Карузо.

С полным списком произведений, которые станут достоянием общественности можно ознакомиться на сайте Центра изучения общественного достояния при юридической школе Duke.

Согласно оценкам экспертов, Винни-Пух, права на которого принадлежали корпорации Disney, длительное время был одним из наиболее прибыльных ее активов – за годы эксплуатации образа игрушечного медвежонка компания заработала на нем порядка $80 миллиардов.

А вот советский мультик о Винни-Пухе, снятый «Союзмультфильмом» в 1969-1972 годах, как раз эти самые авторские права нарушал, поэтому никогда не демонстрировался за рубежом.