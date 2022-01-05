Во Франции звездой соцсетей стал пенсионер, всю свою жизнь собирающий и хранящий квитанции и чеки Фото: Shutterstock

Француз Патрик Индинье вырос в многодетной семье – у него было четверо братьев и сестер.

Мужчина говорит, что помнит, как его мать, чтобы дотянуть до конца месяца, считала каждый франк, записывала все доходы и расходы в специальную тетрадь и хранила все квитанции об оплате коммунальных платежей и чеки из магазинов.

Привычка не только передалась Патрику по наследству, но и стала делом его жизни.

Он всю жизнь работал в банке. И собирал все квитанции и чеки. В специальной коробке, в которой Патрик хранит все это, первые документы датированы 1967 годом.

«Коллекция» позволяет ему, например, сравнивать – насколько выросли цены на те или иные товары.

- Смотрите, десять лет назад десяток яиц стоил 1,31 евро, сейчас - 2,30, примерно на столько же подорожали груши, сливочное масло, яблоки, - рассуждает Индинье. – Но самое интересное, что зарплаты и пенсии во Франции остались почти на том же самом уровне, что и были раньше. И ведь никто не объяснит, почему, несмотря на рост потребительских цен, не было повышения заработной платы и пенсий.

Арендная плата за квартиру, в которой живет 71-летний пенсионер, поднялась с 318 евро до 550-и, газ подорожал на 15 евро, электричество - с 238 евро в год до 369-и.

Патрик переживает за своих детей и внуков. Он перестал путешествовать, чтобы скопить хоть какую-то сумму, которая в будущем поможет его наследникам встать на ноги.

- К сожалению, нынешняя молодежь тратит деньги бездумно, - говорит Индинье. – Молодые люди могут за пару дней спустить все деньги, которые заработали за месяц. Это очень необдуманно. Я не призываю экономить, но хочу объяснить, что можно сократить свои расходы. Я никогда не выйду из магазина, если не буду знать точно, за что я заплатил, и что все это мне действительно нужно.

Патрик считает своим долгом материально помогать своим детям и внукам. И лишь просит уважительно относиться к деньгам, которые, как показал его жизненный опыт, действительно любят счет.