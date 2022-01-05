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В мире5 января 2022 8:12

Протесты в Казахстане 5 января 2022: прямая онлайн-трансляция

В Казахстане продолжаются протесты из-за резкого роста цен на газ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Казахстане продолжаются протест из-за резкого роста цен на газ

В Казахстане продолжаются протест из-за резкого роста цен на газ

Фото: REUTERS

В среду, 5 января, в Казахстане продолжаются протесты, проводом для которых стало повышение цен на газ. Сайт kp.ru введет прямую трансляцию акций протеста.

Напомним, днем ранее, во вторник, 4 января, демонстранты вышли на улицы из-за повышения цен на топлива. Граждане потребовали от власти принять меры и снизить стоимость газа. Акции прошли в нескольких городах республики, однако позже переросли в столкновения демонстрантов с полицией.

Как писал сайт kp.ru, на фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области, а позже в Алматинской области. Отмечалось, что такие меры приняты для восстановления правопорядка. В МВД республики сообщили, что в ходе незаконных акций пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а также были повреждены 37 служебных автомобилей. Кроме того, правоохранительные органы задержали свыше 200 человек за нарушения общественного порядка.

КАРТИНА ДНЯПротесты в Казахстане в январе 2022 года