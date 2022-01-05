Новый фонд и законы. Главные нововведения после протестов в Казахстане

В ночь на 5 января на фоне массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомар Токаев созвал экстренное совещание с членами правительства. Фото: REUTERS

В ночь на 5 января на фоне массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомар Токаев созвал экстренное совещание с членами правительства. На нем он принял отставку кабинета министров и объявил об изменениях в жизни страны, которые призваны утихомирить народ.

В первую очередь речь идет о прямом государственном регулировании цен — причем не только на сжиженный газ, удвоение цен на который вызвало протесты в Мангистауской области, а затем и по всей стране. Поняв, что ситуация серьезная, власти ограничили цену за один литр сжиженного газа на АЗС Мангистауской области 50 тенге (8,5 рублей). Но теперь ограничения затронут всю страну. Кроме того власти в ближайшие 180 дней будут регулировать цены на бензин и дизтопливо.

Но и этим государственное регулирование цен не ограничивается. Отныне акимы регионов (то есть губернаторы) получают право устанавливать на своих территориях цены на некоторые продукты, которые можно отнести к социально значимым товарам.

Власти предлагают народу и более долгоиграющие меры. Так, президент Токаев пообещал разработать закон «О банкротстве физических лиц». С помощью процедуры, которая будет прописана в законе, люди смогут списать долги, объявив себя банкротами. Закредитованность населения, по мнению многих экспертов, может стать серьезной проблемой для Казахстана. Сейчас на одного жителя страны приходится 420 тысяч тенге долга — то есть примерно 1,8 среднемесячной зарплаты. Этот показатель ниже, чем в развитых странах, но темпы выдачи новых кредитов растут практически с каждым месяцем.

Токаев поручил создать благотворительный фонд «Народу Казахстана», который будет пополняться за счет взносов «социально ответственного» бизнеса. Деньги из фонда планируется тратить на лечение детей от редких болезней. Речь в первую очередь о случаях, когда лекарства стоят очень дорого.

Наконец, несколько мер поддержки населения пока только объявлены — как планы. В частности, запущено обсуждение возможности моратория на пересмотр (то есть повышение) тарифов на воду, электроэнергию и отопление. Еще одна идея властей — выплачивать малоимущим пособия, из которых они смогут оплачивать аренду жилья.

Реализацией инициатив займется новое правительство Казахстана. На фоне массовых протестов кабинет министров во главе с Аскаром Маминым подал в отставку.

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