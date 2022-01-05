Россияне увидели большой концерт «Землян» после воссоединения группы

Культовая отечественная рок-группа «Земляне» в этом году сделала шикарный подарок всем своим истинным поклонникам

Незадолго до Нового года музыкальный коллектив устроил яркий концерт, в котором приняли участие многие российские звёзды шоу-бизнеса, песни которых прекрасно знают практически все россияне.

Естественно, главным событием этого года для самих «Землян» стало их воссоединение в золотом составе с отцами-основателями - барабанщиком Владимиром Киселёвым и гитаристом Игорем Романовым.

Опытные рокеры вместе с молодыми участниками группы вышли на сцену, чтобы в ходе концерта под названием «Земляне и друзья» исполнить не только всем хорошо знакомые и любимые хиты из 1980-х, но и более современные композиции.

Из своего выступления «Земляне» уже по традиции сделали настоящее шоу с яркими спецэффектами и по-настоящему праздничной атмосферой.

На сцену в этот вечер помимо участников коллектива также вышли Григорий Лепс, группа A’Studio, Владимир Пресняков и многие другие известные музыканты.

Те поклонники музыкального коллектива, которые не смогли попасть на концерт, получили возможность увидеть выступление любимой группы благодаря трансляции телеканала НТВ.

После просмотра зрители остались в полном восторге, высказав в Сети искреннее восхищение выступлением любимых артистов:

«Спасибо Преснякову, настоящий талант. Просто огромное человеческое спасибо этому замечательному человеку»;

«Все супер, большие молодцы. Особое почтение «Землянам», Лепсу! Настоящее украшение этого концерта».