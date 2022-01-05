Протесты в Казахстане: последние новости на 5 января 2022 года

5 января 2022 года в Алма-Ате на период чрезвычайного положения из-за беспорядков в Казахстане (ЧП) вводится комендантский час. Фото: REUTERS

5 января 2022 года в Алма-Ате на период чрезвычайного положения из-за беспорядков в Казахстане (ЧП) вводится комендантский час.

Также У жителей Алма-Аты и Мангистауской области временно изымут оружие из-за чрезвычайного положения. Кроме того, будет ограничен въезд и выезд из города и области.

К 4 часам утра по местному времени протесты в Алма-Ате почти прекратились.

Фото: REUTERS

Портал Zakon.kz сообщил о планах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в скором времени подать в отставку.

Временно исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Алихан Смаилов. Токаев принял отставку правительства.

Глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе после произошедших беспорядков уже взята под контроль.

Фото: REUTERS

По его словам, сейчас в населенном пункте проводятся задержания провокаторов и экстремистов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа, а также заявил о необходимости качественной перезагрузки данной отрасли республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания правительства.

В казахстанском Жанаозене задержаны директор газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова, а также глава центра электронных торгов по сжиженному газу.

Фото: REUTERS

Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование из-за необоснованного повышения цен на газ. Отмечается, что ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» обеспечивает газом всю Мангистаускую область, а также ближайшие регионы.

Также в ходе незаконных акций пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, а также были повреждены 37 служебных автомобилей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.

«Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента, где отмечается, что, в частности, вина лежит на Министерстве энергетики.

Президент Казахстана поручил на полгода ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года», - заявил глава государства в ходе совещания по социально-экономическим вопросам.

Позднее на территории Алма-Атинской области был введен режим ЧП. Он будет действовать в регионе в период с 12:30 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года. На период чрезвычайного положения президент республики поручил создать комендатуру Алматинской области, которая будет следить за правопорядком в регионе.

Исполняющий обязанности премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов в ходе совещания дал поручение перенести на год переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки. Об этом говорится на сайте правительства республики.

Активисты в казахстанском Жанаозене предъявили властям пять требований. Среди них: смена режима, проведение народных выборов, возвращение конституции 1993 года, отсутствие преследования активистов, а также приведение к власти в области человека не из системы.

Фото: REUTERS

в Алма-Ате продолжились протесты, начались столкновения протестующих с полицией, которая применяет спецсредства.

Как передает казахстанское издание Vласть, столкновения происходят на пересечении улиц Толе би и Сейфуллина, а в центре города можно услышать взрывы светошумовых гранат. Несколько сотрудников полиции были захвачены и избиты митингующими. Также отмечается, что мобильный интернет по-прежнему не работает, мессенджеры заблокированы.

Москва внимательно следит за развитием событий в Казахстане. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел, уточнив, что в настоящее время данных о пострадавших в республике российских гражданах нет.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», - приводит ТАСС заявление ведомства.

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