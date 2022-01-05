Знания о нацпроекте «Здравоохранение» среди россиян выросли на 5 процентных пунктов за год

Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Диспансеризация, родовые сертификаты и возможность записаться к врачу онлайн – самые узнаваемые меры национального проекта «Здравоохранение» по итогам 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре.

«Если в декабре 2020 года о том, что знают или что-то слышали о реализации нацпроекта говорили 76% опрошенных, то в декабре 2021 года их доля выросла до 81%, рост на 5 процентных пунктов», - отметила руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта «Здравоохранение» Наталья Дарбинян.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. Среди участников 65% за последний год обращались за помощью в государственные поликлиники или больницы, из них 26% визитов были связаны с диспансеризацией. Особенно актуальна эта мера в период пандемии, когда после перенесенной болезни необходимо пройти углубленные осмотры у врачей. Записаться на диспансеризацию можно через участкового терапевта в кабинете «Мое здоровье» на портале Госуслуг.

Подробнее узнать об этапах осмотров можно в инфографике.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение». Нацпроект предусматривает масштабное переоснащение онкодиспансеров современным оборудованием и открытие центров амбулаторной онкологической помощи.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов. За 2021 год запущены несколько федеральных кампаний, информирующих россиян о национальных проектах и мерах поддержки. В части национального проекта «Здравоохранение» — это кампании «Убедись, что ты здоров» о ранней профилактике онкологических заболеваний с помощью диспансеризации, а также «Сейчас самое время» — о необходимости регулярных обследований молочных желез для женщин.