Что происходит в Алма-Ате: Город погрузился в анархию

Город парализован. Общественный транспорт не ходит, интернета нет. Фото: REUTERS

В Казахстане проходят протестные акции местного населения. Народ вышел на улицы из-за повышения цен на топливо и потребовал от власти принять меры и снизить стоимость газа. Протестующие даже ворвались в здание местного правительства. Спецкор kp.ru Владимир Ворсобин передает с улиц Алма-Аты.

- Я сейчас нахожусь в центре даже не революционной второй столицы Казахстана (хотя многие не без основания считают, что первой)… Алма-Ата погрузилась просто в анархию! Летят камни, полицейские пока упорядоченно отступают, но у многих из революционеров уже отнятые щиты полицейские, палки полицейские… По местным сетям гуляют кадры, как толпа митингующих отняла у омоновца автомат! Куда они дальше с ним пойдут? Где применят?

В Казахстане проходят протестные акции местного населения. Фото: REUTERS

Очень много людей, очень много взрывов шумовых гранат, очень много слезоточивого газа.

Город парализован. Общественный транспорт не ходит, интернета нет.

Протестующие чем только не вооружены – палками, камнями. При мне разгромили полицейскую машину, просто разнесли ее до винтика.

Сейчас при мне также угнали реанимационный автомобиль «Скорой помощи».

Народ вышел на улицы из-за повышения цен на топливо и потребовал от власти принять меры и снизить стоимость газа. Фото: REUTERS

В общем, конечно, ситуация полностью выходит (или уже вышла?) из-под контроля силовиков. Митингующие (если их так можно назвать) большой колонной где-то тысяч в пять, наверное, идут сейчас по центральным улицам и не встречают никакого сопротивления.

Интересно, что в этот момент проходит заседание парламента, на котором, по моим данным, об этих событиях – ни слова?

Фото: REUTERS

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