Почему полиция Казахстана стала заложником протеста

В Казахстане продолжаются беспорядки. Фото: REUTERS

Ситуация в Казахстане сейчас замерла и зависла в очень неустойчивом равновесии. Пока равновесии. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. И подписал два указа о введении чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области (в бывшей столице сейчас самые жесткие столкновения и массовые выступления, в другой области все нынешние протесты и начались). ЧП вводится на срок с 5-го до 19 января и имеет все признаки не половинчатого, а настоящего, поскольку:

- У жителей Алматы изымут оружие и боеприпасы - на время ЧП.

- Вводится комендантский час с 23.00 до 7.00.

- Ограничен въезд в город и выезд из него.

- Создается комендатура, её возглавил начальник полиции Таймерденов.

- Ограничивается свобода передвижения, в том числе транспортных средств.

- Запрещаются массовые мероприятия, продажа оружия и боеприпасов.

- Устанавливается особый режим оборота лекарств и алкоголя.

- Запрещаются забастовки и иные способы прекращения работы предприятий.

Вроде бы, с одной стороны, власть действует весьма решительно. По крайней мере, на словах. Но все больше свидетельств того, что именно на словах.

В той же Алма-Ате протестующие утром вновь собрались в колонны и пошли на прорывы оцеплений силовиков. Еще поздним вечером на улицах "южной столицы" Казахстана протестующие начали отбирать у полицейских шлемы, щиты, другие спецсредства. Утром протестующие начали гонять и избивать полицейских, отбившихся от своих колонн и отрядов.

Полиция в Алма-Ате стала, скорее, заложником ситуации, а не активным участником событий, объектом, а не субъектом. По всей видимости, полицейским дали команду не разгонять, а сдерживать. Именно на это может указывать статистика пострадавших в той же Алма-Ате, поступившая из медицинских учреждений – из 190 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью 137 полицейских и 53 гражданских. В городе сожжены 33 спецавтомобиля. Десятки машин полиции сожжены и разграблены по другим городам.

Большая часть участников протеста, как и в других странах, где удались "цветные революции" или пытались их провести – молодежь. И это подтверждает версию попытки устроить "цветную революцию" в Казахстане. Молодежь всегда более радикально настроена, она менее психически стабильна, ее легко увлечь и трудно остановить. К тому же, в условиях Казахстана у местной молодежи есть еще один дополнительный стимул для участия в этих протестах: в Казахстане очень существенная безработица, а среди молодежи она особенно высока. Революция, по их мысли, откроет им новые перспективы в жизни. Поэтому среди тех же участников протеста очень много не просто молодых людей, а приехавших в центр города с окраин или из пригородов.

Доказательством участия внешних сил в разжигании протеста (повторюсь, начались они действительно из-за повышения цен на газ, но это было лишь поводом, потом повестку перехватили совсем другие силы) служит и то, что к освещению и попыткам координации протестов активно подключилась печально известная NEXTA, крепко-накрепко повязанная со спецслужбами Польши. А проживающий во Франции сбежавший из Казахстана олигарх Мухтар Аблязов уже призвал силовиков и военных переходить на сторону народа: " Знайте, что Назарбаев улетит к Путину или в Китай на своём самолёте, а вы останетесь здесь. И те, кто совершал преступления против народа, понесут наказание. Вы — часть народа. Сделайте правильный выбор. Сейчас". И, знаете, действует: в Актобе полицейские отказались задерживать протестующих, в Алма-Ате часть полицейских, пусть и незначительная, перешла на их сторону. Во всяком случае, свое спецснаряжение отдали протестующим безропотно, а некоторые даже вместе с участниками протестов отправились на машинах для прорыва оцепления.

На этом фоне слова президента Токаева, обращенные к участникам протеста: "Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества", - смотрятся чуть ли не как признание слабости. Во всяком случае, гораздо бледнее. Но беглый олигарх не унимается.

- Казахи! Мы такие же как кыргызы, украинцы, грузины, армяне, которые свергли свои диктаторские режимы! – не унимается и призывает он. - Мы такие же как американцы, французы, немцы, итальянцы и мы построим такую же крутую страну как Америка и Европа!

Ах, сколько было таких призывов, посулов, обещаний! Последние случились, помнится, на Украине с обещаниями "кружевных трусиков" и ЕС. Тем, кто повелся на них, впору сейчас не кружевные, а шерстяные, да еще и с начесом приобретать. Но казахи, они ведь умные, у наших либералов уже начало припекать: "Давайте, казахи! Верим, у вас получится!"

Протестующие начинают оправдывать их ожидания. Аппетит приходит во время еды. И вот уже в Жанаозене формируется совет Аксакалов и действующей власти выставляется ультиматум из нескольких пунктов с требованиями, в том числе:

1. Смены режима;

2. Проведения народных выборов акима (главы администрации – прим. авт.) каждой области и города, люди сами должны выбрать;

3. Возвращения Конституции 1993 года;

4. Гражданские активисты не должны подвергаться преследованиям;

5. Приход к власти человека вне системы, признаваемого революционным; не из властных кругов.

Последний пункт – это уже не правительство и парламент, это уже требование уйти в отставку к самому президенту Токаеву.

В Актюбинске попытку штурма мэрии власти отбили, в Алма-Ате сейчас идет штурм. На него пошли порядка трех тысяч участников протеста, они избивают полицейских, снова отбирает спецснаряжение и спецсредства.

Но пока Казахстан, несмотря на эту локальную активность и суперактивность, остается в зыбком и очень неустойчивом равновесии.