Президент Казахстана поставил задачу обуздать инфляцию

Казахстан 2022-го становится все больше похож на Украину начала 2014-го. Фото: REUTERS

Казахстан 2022-го становится все больше похож на Украину начала 2014-го. Толпы протестующих, среди которых появились мародеры, захватывают административные здания и офисы, растаскивая все, до чего могут дотянуться. Горит здание мэрии Алма-Аты, захваченное перед этим участниками протеста. Горит здание прокуратуры в Алма-Ате. Избитые и разоруженные полицейские и солдаты внутренних войск. Первый военнослужащий получил в Алма-Ате огнестрельное ранение. Стреляли, как говорят, участники протестов. Врачи борются за его жизнь. Горящие на дорогах и улицах грузовые, легковые и специальные машины, оставляющие после того, как потухнут, искореженные остовы. А в это время на совещании, анонсированном вчера президентом, сам Токаев заявляет: "Одна из важнейших задач государственного управления на данном этапе - это сдерживание инфляции".

Или это абсолютная уверенность в своих силах, напомним, накануне он же заявил, что власть устоит, что бы ни происходило. Или это бегство от проблем в какую-то свою благополучную реальность, которой та, что за окном, с дымами от пожарищ, сильно мешает. Правда, Токаев ввел чрезвычайное положение уже и в столице Нур-Султане. Но ситуация уже такова, что пора вводить не чрезвычайное, а настоящее военное положение.

В той же Алма-Ате бунтовщики (а это уже не протестующие и не протест, а самый настоящий бунт в попытке сбросить власть через революционное насилие) захватили в план группу силовиков. Пинки, зуботычина, усаживание на корточки в круг, постановка на колени – все это уже было восемь лет назад, но в другой стране. Не жгут "коктейлями Молотова" разве что, но, может быть, это пока. А другие "революциионеры" в это время захватывают и угоняют машины "Скорой помощи" и реанимации, чтобы те не могли оказать помощь раненым полицейским и служащим внутренних войск. Появление раненных из огнестрела силовиков означает, что до "степной сотни", по аналогии с "небесной на Украине, остался уже даже не шаг, а полшага. Пока еще, к счастью, нет ни одного погибшего. Но надолго ли?

Кстати, до уступок власти, до того, как протестующим, тогда протестующим президент Токаев пошел навстречу, силовиком не били и в них не стреляли. Снижение цен на газ и госрегулирование вдохновило участников протеста на продолжение. А после отставки правительства и возложения на кабинет министров президентом всей вины за сложившуюся ситуацию они почувствовали слабину власти и свою силу. И пошли дальше.

Тем временем, комендант Алма-Аты подвел итоги "революционной ночи" в "южной столице": "В ночь на 5-е января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад «скорой помощи», пожарных автомашин. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков".

- В результате противоправных действий пострадали 5 сотрудников скорой помощи, в том числе 2 водителя и 3 медработника. Пострадавших доставили в стационары города, - сообщают медики. - Уничтожены 2 машины скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения… Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы.

Даже с учетом, что главным очагом бунта стала отдаленная Алма-Ата, а в других городах столкновения полиции с протестующими проходят с разной интенсивностью и уровнем достигнутого участниками бунта успехов, неужели президент Токаев действительно считает, что "одной из важнейших задач на современном этапе является сдерживание инфляции"?

Это в условиях, когда с каждым часом шансов на мирное разрешение ситуации становится все меньше.

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