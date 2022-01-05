Причины протестов в Казахстане в январе 2022 года: Что вывело толпу на улицы

В Казахстане протестующие жалуются на цены, уровень жизни и клановость
Фото: REUTERS
Массовые волнения охватили, практически весь Казахстан. В ряде городов - в том числе и Алмате — захвачены и разграблены Акиматы (мэрия). На некоторых территориях власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение.
Повод к беспорядкам — скачек цен на сжиженный газ для заправки машин. А вот причин куда больше. Так почему же казахи вышли на улицы и сметают все на своем пути? Об этом в беседе с «КП» рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.
- Засилье кланов.
Зачастую они делают в стране, что хотят. Власть зачастую просто лежит под ними. Все выгодные позиции захвачены кланами.
- Рост цен.
То, что допустили власти — это бардак. Одномоментно в два раза выросла цена на топливо, которое очень важно для населения (газ для машин, автобусов). По сути дела это коррупция - производная от первой причины. Скачет цен наглядно показывают, что власти потеряли контроль над кланами.
- Социальное расслоение.
Бунт носит маргинальный характер - очень много людей переехали в города из сельской местности. У них нет постоянной работы, непонятен их статус. Они не чувствуют себя защищенными.
- Особенности национального характера.
Казахи всегда готовы к бунту. Особенно сейчас, во время пандемии, когда из-а ограничений даже в спокойных и очень благополучных странах случаются беспорядки.
Что будет дальше:
Протестующим не удастся сменить власть. После захвата мэрии Алматы будет отдан приказ применить оружие и бунт будет подавлен. Кроме того, Братская Россия и дружественный Китай окажут Казахстану всю необходимую помощь. Да и экономическая ситуация в стране хорошая.
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