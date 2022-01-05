Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов: Ситуация в Казахстане стабилизируется, если заграница не начнет давить санкциями

Ситуация в Казахстане стабилизируется, если заграница не начнет давить санкциями
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- ...Дмитрий, прежде всего, два вопроса интересует по Казахстану. Первый - почему вдруг возникла такая напряженность, такие волнения? И - второй вопрос: к чему это может привести?
- Главное, что следует отметить - в Казахстане серьезно выросла цена на энергоносители (прежде всего, речь идет о жидком газе) - примерно в два раза. Сначала - в отдельно взятом регионе... Это привело к акциям протеста.
Фактически, изначально они носили именно экономический характер. То есть, люди выступали за снижение цен на жидкое топливо.
Была создана специальная комиссия, которая приняла решение о том, что цены надо снижать.
Другое дело, что это не особо помогло. Потому что протесты уже приняли политический характер, появились достаточно серьезные политические высказывания, которые касались роспуска Кабмина, соответственно, ухода Токаева, и целый ряд других позиций.
После этого массовые акции начались в крупных городах, включая Алматы, в результате было принято решение о роспуске правительства. Причем - новый Кабмин достаточно оперативно был сформирован, в основном это - представители администрации президента. Базовую должность получил замглавы администрации президента Казахстана.
- Почему же все-таки чисто экономические протестные акции так быстро переросли в политические?
- ...И это может привести к некоторой дестабилизации.
В чем особенность казахстанских акций протеста? Дело в том, что в Казахстане произошел транзит власти. Ушел Назарбаев, причем - он сохранил должность, значимую в политической системе. Его преемником стал Токаев.
- Назовем нынешний пост Назарбаева. Он - руководитель Совбеза республики.
- Фактически, да.
И вот их этот транзит заключался в том, что произошло усиление организации (системы руководства.)
Назарбаев сохранил еще ряд должностей, на самом деле, значимых, с точки зрения, политической системы Казахстана. Его преемником стал Токаев.
Там много кандидатов было, на самом деле. С одной стороны, у Токаева хорошие отношения с Китаем, а, с другой, - довольно неплохие отношения с Российской Федерацией.
Напоминаю, что Токаев был послом Казахстана в России, а его семья, в том числе имеет, судя по всему, гражданство Российской Федерации, включая ребенка и жену.
С этой точки зрения, конечно же, в последнее время Казахстан начал активно интегрироваться и в экономические отношения с Китаем, которые всегда были на неплохом уровне, на самом деле. (Значительную часть энергоносителей Казахстан поставляет именно в Китай.)
С другой стороны, сохранились интеграционные процессы с Российской Федерацией.
Я напоминаю, Казахстан – член ЕврАзЭС, причем один из первых.
С этой точки зрения, политическая составляющая там (речь о протестах и волнениях. - А.Г.) тоже имеет место быть.
То есть, прослеживается попытка немного пошатать систему на фоне пандемии, которая серьезно активизирует процессы - «в интерьере»сложной экономической ситуации.
Ещё я напоминаю, что Казахстан - добывающая страна, серьезные проблемы он испытывал в прошлом году, как и все в принципе добывающие страны.
Плюс к этому - сложная ситуация в здравоохранении.
Кстати, в Казахстане уже были протесты. Например, самый известный и крупный - это так называемый протест сотрудников «КазМунайГаз». Это - крупнейшая энергетическая компания Казахстана.
В общем, в январских протестах и волнениях здесь может прослеживаться внешнеполитическая составляющая, попытка несколько ослабить ситуацию, ослабить позиции Российской Федерации и Китая в Казахстане.
- И - прогнозы на ближайшие часы, дни?
- Произойдут и уже происходят определенные политические изменения. То есть Кабмин, ушел, новое руководство примет достаточно оперативные решения.
До этого будут введены некоторые ограничения в крупных городах. Собственно говоря, Казахстан будет пытаться действовать так же, как и ряд других стран в этой ситуации. То есть, с одной стороны, политически изолировать наиболее активных игроков, а, с другой, - пытаться договариваться с умеренной частью.
С учетом того, что, фактически, изначальные требования были все учтены, включая и политическое, связанное с роспуском Кабинета министров, понятно, что задача состоит в том, чтобы ситуацию стабилизировать.
В ближайшие несколько дней могут быть какие-то определённые обострения. Но - в результате оперативных действий властей и без активных действий из вне наступит стабильность. Такие примеры были, правда, они не носили столь массового характера, на самом деле.
- То есть вывод Дмитрия Абзалова: в Казахстане, скорее всего, в ближайшие дни наступит стабильность, если не вмешается заграница. Вот так можно сказать?
- Ну, она и так вмешивается, на самом деле. Вопрос заключается в том, чтобы Китай и Российская Федерация, со своей стороны, повлияли на ситуацию, чтобы стабилизировали ее, на самом деле, потому что это - важные игроки на этой территории.
То есть, если не будет фронтального внешнего давления, санкционных действий, например, - то все обойдётся и ситуация стабилизируется.
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