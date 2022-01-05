Президент Центра стратегических коммуникаций: Ситуация в Казахстане стабилизируется, если заграница не начнет давить санкциями

Ситуация в Казахстане стабилизируется, если заграница не начнет давить санкциями Фото: REUTERS

- ...Дмитрий, прежде всего, два вопроса интересует по Казахстану. Первый - почему вдруг возникла такая напряженность, такие волнения? И - второй вопрос: к чему это может привести?

- Главное, что следует отметить - в Казахстане серьезно выросла цена на энергоносители (прежде всего, речь идет о жидком газе) - примерно в два раза. Сначала - в отдельно взятом регионе... Это привело к акциям протеста.

Фактически, изначально они носили именно экономический характер. То есть, люди выступали за снижение цен на жидкое топливо.

Была создана специальная комиссия, которая приняла решение о том, что цены надо снижать.

Другое дело, что это не особо помогло. Потому что протесты уже приняли политический характер, появились достаточно серьезные политические высказывания, которые касались роспуска Кабмина, соответственно, ухода Токаева, и целый ряд других позиций.

После этого массовые акции начались в крупных городах, включая Алматы, в результате было принято решение о роспуске правительства. Причем - новый Кабмин достаточно оперативно был сформирован, в основном это - представители администрации президента. Базовую должность получил замглавы администрации президента Казахстана.

- Почему же все-таки чисто экономические протестные акции так быстро переросли в политические?

- ...И это может привести к некоторой дестабилизации.

В чем особенность казахстанских акций протеста? Дело в том, что в Казахстане произошел транзит власти. Ушел Назарбаев, причем - он сохранил должность, значимую в политической системе. Его преемником стал Токаев.

- Назовем нынешний пост Назарбаева. Он - руководитель Совбеза республики.

- Фактически, да.

И вот их этот транзит заключался в том, что произошло усиление организации (системы руководства.)

Назарбаев сохранил еще ряд должностей, на самом деле, значимых, с точки зрения, политической системы Казахстана. Его преемником стал Токаев.

Там много кандидатов было, на самом деле. С одной стороны, у Токаева хорошие отношения с Китаем, а, с другой, - довольно неплохие отношения с Российской Федерацией.

Напоминаю, что Токаев был послом Казахстана в России, а его семья, в том числе имеет, судя по всему, гражданство Российской Федерации, включая ребенка и жену.

С этой точки зрения, конечно же, в последнее время Казахстан начал активно интегрироваться и в экономические отношения с Китаем, которые всегда были на неплохом уровне, на самом деле. (Значительную часть энергоносителей Казахстан поставляет именно в Китай.)

С другой стороны, сохранились интеграционные процессы с Российской Федерацией.

Я напоминаю, Казахстан – член ЕврАзЭС, причем один из первых.

С этой точки зрения, политическая составляющая там (речь о протестах и волнениях. - А.Г.) тоже имеет место быть.

То есть, прослеживается попытка немного пошатать систему на фоне пандемии, которая серьезно активизирует процессы - «в интерьере»сложной экономической ситуации.

Ещё я напоминаю, что Казахстан - добывающая страна, серьезные проблемы он испытывал в прошлом году, как и все в принципе добывающие страны.

Плюс к этому - сложная ситуация в здравоохранении.

Кстати, в Казахстане уже были протесты. Например, самый известный и крупный - это так называемый протест сотрудников «КазМунайГаз». Это - крупнейшая энергетическая компания Казахстана.

В общем, в январских протестах и волнениях здесь может прослеживаться внешнеполитическая составляющая, попытка несколько ослабить ситуацию, ослабить позиции Российской Федерации и Китая в Казахстане.

- И - прогнозы на ближайшие часы, дни?

- Произойдут и уже происходят определенные политические изменения. То есть Кабмин, ушел, новое руководство примет достаточно оперативные решения.

До этого будут введены некоторые ограничения в крупных городах. Собственно говоря, Казахстан будет пытаться действовать так же, как и ряд других стран в этой ситуации. То есть, с одной стороны, политически изолировать наиболее активных игроков, а, с другой, - пытаться договариваться с умеренной частью.

С учетом того, что, фактически, изначальные требования были все учтены, включая и политическое, связанное с роспуском Кабинета министров, понятно, что задача состоит в том, чтобы ситуацию стабилизировать.

В ближайшие несколько дней могут быть какие-то определённые обострения. Но - в результате оперативных действий властей и без активных действий из вне наступит стабильность. Такие примеры были, правда, они не носили столь массового характера, на самом деле.

- То есть вывод Дмитрия Абзалова: в Казахстане, скорее всего, в ближайшие дни наступит стабильность, если не вмешается заграница. Вот так можно сказать?

- Ну, она и так вмешивается, на самом деле. Вопрос заключается в том, чтобы Китай и Российская Федерация, со своей стороны, повлияли на ситуацию, чтобы стабилизировали ее, на самом деле, потому что это - важные игроки на этой территории.

То есть, если не будет фронтального внешнего давления, санкционных действий, например, - то все обойдётся и ситуация стабилизируется.

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