Русские в Казахстане: «Мы пережили девальвацию и повышение пенсионного возраста. И вдруг революция на пустом месте»

События в Казахстане развиваются с пугающей скоростью. Фото: REUTERS

События в Казахстане развиваются с пугающей скоростью. То, что пару дней назад было локальным протестом из-за цен на сжиженный газ, сегодня обернулось штурмом администрации крупнейшего города страны Алматы и резиденции президента. С выстрелами, светошумовыми гранатами и прочими атрибутами революции.

А ведь в Казахстане живет почти 3,5 млн русских. И их судьба не может не беспокоить Москву, ведь мало ли кого может вынести на верхушку к власти в смутное время.

«Комсомолка» поговорила с одним из русских жителей Алматы, где толпа бунтовщиков штурмом взяла здание местной администрации.

- Ты вообще понимаешь, что происходит? И почему народ так озверел?

- Честно говоря, нет. И, кажется, окружающие тоже не понимают. Больше того, я не видел тут никаких убедительных объяснений происходящему. Пока народ просто в шоке. И все удивлены, что повышение цен на газ может вызвать такую реакцию. Мы тут пережили за последние 10 лет несколько девальваций, повышение пенсионного возраста, закон о лидере нации, который дал власть лично Назарбаеву, наделив его огромной властью. Но никаких серьезных протестов не было, ничего даже близко похожего на нынешние события.

- А ты знаешь, что за люди штурмуют акиматы (администрации — прим. ред.) и выходят на площади? Молодежь? Националисты?

- Да не похоже. Это точно не какая-то группа вроде сторонников какой-нибудь оппозиционной партии. Да и какого-то ярко выраженного лидера у них нет.

То, что пару дней назад было локальным протестом из-за цен на сжиженный газ, сегодня обернулось штурмом администрации крупнейшего города страны Алматы и резиденции президента. Фото: REUTERS

- Что происходит в Алматы прямо сейчас?

- Я на Новый год уехал к родителям в Уральск (административный центр Западно-Казахстанской области — прим. ред.), так что могу говорить только со слов друзей. В Алматы несколько районов города практически полностью блокированы полицией и армией, то есть буквально из дому выйти сложно, да и некуда. А в других районах довольно спокойно, город живет. Сегодня первый рабочий день в году, так что вообще-то люди работают. Но, например, у нас в офисе в обед всех по домам отправили.

- А как обстановка в Уральске? В соседнем Актобе вон штурмуют акимат.

- Тут ночью стояли люди на центральной площади, кто к утру не разошелся по домам, тех разогнали. Но сегодня тихо, никто больше не выходит. Специально ходил посмотреть, как обстановка: полицейских больше, чем прохожих. Мобильный интернет отключен, но звонки проходят.

- Как вообще живется русским в Казахстане?

- Знаю, что в России есть стереотип о том, как нас тут притесняют. Не буду говорить за всех, но лично у меня и моего окружения все в порядке. Никто не требует говорить по-казахски или, например, уступать в общественном транспорте место «коренному населению». В городах можно спокойно жить, вообще не зная казахского языка. Хотя, конечно, у многих есть опасения. Вот, например, моя мама, как и другие русскоязычные, очень обеспокоены изменениями в закон «О визуальной информации», по которому все вывески должны быть на казахском.

- А как же громкая история про языковые патрули?

- Может, для вас она и громкая, но я и мой круг слышали о ней разве что мельком. Очевидно же, что это все один не совсем здоровый человек. Системных притеснений мы не видим. Больше разговоров про то, почему в России так широко освещается эта тема. Мол, неспроста все это.

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