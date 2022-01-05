Народ в Алма-Ате недоволен жизнью, но смотрит с балконов на всю эту революцию с ужасом

Жители сидят по домам, какими-то перебежками пытаются найти работающий магазин. И все это выглядит жутковато. Фото: REUTERS

ПОПРОБУЙ ВЫЙТИ ИЗ ТОЛПЫ

- Мэрия Алма-Аты уже пала. По большому счету, она была взята еще утром. Толпа просто ушла из акимата, а теперь вернулась обратно. Она, по сути, сейчас контролирует весь город! Причем, это даже не контроль, это просто хождение по Алма-Ате и зачистка улиц от всего, что напоминает власть. Революционеры громят реанимобили, они громят любые машины, которых заподозрят хоть в каком-то государственном предназначении.

И очень опасно здесь быть журналистом. Сильный риск. Очень агрессивная толпа. Скажем, если ты идешь вместе с ними, все нормально. Если начинаешь идти назад или хочешь выйти из колонны, то к тебе уже несутся крики: ты чего уходишь, ты что, не с нами?

КОНТУЖЕННЫЕ БУНТОВЩИКИ

Жители сидят по домам, какими-то перебежками пытаются найти работающий магазин. И все это выглядит жутковато. Но, правда, я лично не видел ни одного растерзанного полицейского здесь, не было крови. Хотя все очень гремуче и очень сердито. Толпа революционеров — это особые люди. Они прорываются каждый раз через кордоны, они все уже контужены и оглушены шумовыми гранатами, пропитаны этим порохом. И, конечно, они уже не разбирают ничего. Против них пора применять армию, если вообще еще есть задача сохранить власть в Алма-Ате.

Я видел, как бежали полицейские. Без огнестрельного оружия у них просто нет шансов. Шумовые гранаты уже не отпугивают революционеров, они просто идут напролом… Я такое видел в Киргизии. Она, в принципе, здесь рядом, эмоции примерно те же.

СПЕЦНАЗ — КАК ПЛЮШЕВЫЕ МИШКИ

И, я скажу, что даже та полиция, которая изображает заслоны, она делает это без особой решимости. Я видел несколько раз, когда сами полицейские просили народ, зевак отойти подальше. Я просто сравниваю это с разгонами в Минске или в Москве. Это две большие разницы. Потому что в России и в Белоруссии подготовленный спецназ — как овчарки, а здесь - как плюшевые мишки, которые все время уступают.

Может быть, это специальный замысел – показать звериное лицо демонстрантов, а потом ввести войска и выиграть народное мнение? Тогда - да, народ, который сейчас с балконов смотрит на то, что творится, говорит одно: такого мы не видели никогда, такого еще не происходило не только в Алма-Ате, но и вообще в Казахстане.

Здесь нет своего Майдана как такового, нет даже штаба революции. Это бродячие (чуть не сказал «артисты»), которые ходят по улицам. Эта колонна – тысяч 5-7, а может быть, и 10. Это очень много для Алма-Аты…

В Киеве, например, «Беркут» сопротивлялся, причем жестко. Из-за чего бежал потом из Украины. А здесь, видимо, никто бежать не хочет. Силовики здесь выполняют как бы свою роль, но как-то без огонька.

КТО ПОДЖЕГ КАЗАХСТАН? И ПОЧЕМУ ОН ТАК ПОЛЫХНУЛ?

Причины казахского бунта? Откуда им могут управлять?

К сожалению, люди тут устали от одних и тех же кланов, от того, что все, что есть в Казахстане богатого и ценного, принадлежит особенным людям... Мне кажется, это народное недовольство самой жизнью – основа всего протеста. Нельзя, когда жизнь хороша и нет серьезного напряжения между народом и властью, что-то совершить искусственно. Да, возможно, кто-то все это и поджег, но когда-нибудь это бы все равно полыхнуло.

Попытка с 1 января в Казахстане вдвое повысить цены на газ (из-за чего и вспыхнули протесты) — ну, это больше похоже не на провокацию, а на головотяпство. Видимо, считали, что 1 января ничего не случится, люди будут просто пить на праздниках. Вообще говоря, даже после поднятия цен в два раза, этот газ для заправки машин все равно оставался дешевле, чем в России. Смотрите, какая психология разная. В России власть искушеннее, она потихоньку, по чуть-чуть поднимает цены, а тут - сдурили, взяли и сразу в два раза подняли. И это попало на благодатную пороховую почву.

Возможно, дело еще и в том, что Казахстан просто не прошел через революции, которые прогремели уже на остальном пространстве бывшего СССР – от Киргизии до Белоруссии и Украины. Теперь — вот проходит на наших глазах...

А погода сейчас в Алма-Ате – нормальная. Это не Сибирь с лютыми морозами, это южный город, здесь, по моему ощущению минус 2-3 градуса, а может, и теплее. Но очень туманно. И непонятно на самом деле, туман это или слезоточивый газ.

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