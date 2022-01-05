«Сухой суперджет 100» будут собирать полностью из российских деталей

В 2024 году начнется серийное производство отечественного двигателя для этого самолета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) к 2024 году станет полностью российским. Об этом премьеру Михаилу Мишустину рассказал глава «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, в 2023 году планируется завершить сертификацию отечественного двигателя ПД-8, а в 2024 году начнется его серийное производство. Этот двигатель, в том числе будут устанавливать на Sukhoi Superjet.

Впрочем, полностью отказываться от французского двигателя SaM146 не планируется.

- Мы будем в зависимости от пожеланий авиакомпаний, которые будут приобретать эти самолеты, предлагать разные варианты – либо с двигателем SaM146, либо с нашим двигателем, - сказал Чемезов.

По словам главы Ростеха, Россия всего произвела около 200 самолетов SSJ-100, в ближайшее время передаст авиакомпаниям около 20 новых машин.

Чемезов также рассказал, что в 2024 году начнется серийное производство полностью российского лайнера нового поколения МС-21. В 2022-2023 годах будут проводиться испытания этого самолета с отечественными крылом и двигателем ПД-14.

- В 2022 году мы выпустим первые четыре серийные машины. Пока, к сожалению, на американских двигателях, но с нашим крылом уже. В 2023 году у нас планируется уже шесть машин, потом 12, к 2025 году мы должны выйти на 32 машины. И в 2027 году – на 76 машин, - рассказал Мишустину Чемезов.