Митингующие в Казахстане: «Хотим жить как в Швеции и Норвегии»

В Казахстане продолжаются протесты. Фото: REUTERS

По телеграм-каналам начало расползаться видео: мужчина средних лет стоит на площади, дает интеврью трем журналистам. за его спиной у одного из правительственных зданий шумная толпа (по звуку похоже, что снова что-то громят). Мужчина излагает требования «народа Казахстана»:

- Хотим жить как в Швеции и Норвегии, - говорит он на русском языке. - Народ хочет перемен. Устали от нищеты, от воровства. Чтоб народу досталось народное достояние.

Масштабные протесты проходят в Алма-Ате Фото: REUTERS

Предвосхищая следующий вопрос, он продолжает:

- Хотим еще раз подчеркнуть — никто ничего не грабит. Это провокаторы. Люди стоят мирно, мы требуем мирное решение.

Жаль, что это видео снимается не на фоне горящего здания администрации Алматы.

Протестующие нападают на автомобили силовых структур. Фото: REUTERS

Что известно на этот момент о ситуации в Казахстане:

- В Актобе около здания акимата раздалось несколько взрывов

- Местные СМИ сообщают, что протестующие начали нападать на оружейные магазины,

В двух областях страны введено чрезвычайное положение. Фото: REUTERS

- в Алмате сожжено 120 машин (в том числе 33 полицейских), разбито около 400 торговых точек, предприятий общепита и офисов, пострадало более 500 гражданских (данные полиции).

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