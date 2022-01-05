Последствия пожара в здании правительства Казахстана 5 января 2022: черные от копоти стены и сгоревшие машины рядом

Протестующие взяли штурмом здание правительства и подожгли. Фото: AFP
Протестующие в Алма-Ате добрались до акимата — здания местного правительства. Они взяли его штурмом и подожгли. Собрали последствия пожара в здании правительства Казахстана 5 января 2022.
«Акимат Алматы горит» - все, что можно коротко сказать о здании администрации бывшей столицы Казахстана.
Вообще в городе сейчас нет власти. Никого на улицах вы не увидите. Удивительно, как дело не дошло до погромов и грабежей.
В сети появились жуткие фото пылающего здания правительства. На площади рядом ходят люди, валяются бутылки из-под воды и разный мусор. А еще в стороне стоят полностью сгоревшие машины. От них остался только остов.
Толпа протестующих двигалась по Алма-Ате, устраивая погромы.
Фото: REUTERS
Протестующие нападали на машины силовиков.
Фото: REUTERS
Автомобиль полиции разорвали на части.
Фото: REUTERS
Протестующие поджигали автомобили на своем пути.
Фото: REUTERS
В городах Казахстана объявлен режим ЧС
Фото: REUTERS
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