Чем закончился день большого бунта в самом большом городе Казахстана

На главную площадь Алма-Аты въехали войска с бронированной техникой Фото: REUTERS

Как и обычно бывает в революциях, вечером ситуация успокоилась, хотя бы потому, что люди с площади разошлись. Туда, судя по сообщениям местных, осторожно въехали войска с бронированной техникой. Зацепившись за клочок Алма-Аты в самом ее центре, власть не контролирует город.

Сейчас в Алма-Ате не действуют никакие законы. Мало того, что нет полиции на улицах, отчего автомобилисты нагло хулиганят на дорогах, не работает решительно ничего – ни аптеки, ни магазины. И даже в гостиницах заканчиваются продукты. Из-за отсутствия интернета не принимаются карты, и если ты вовремя не снял тенге, ты, скорее всего, будешь голодать весь этот вечер.

Зацепившись за клочок Алма-Аты в самом ее центре, власть не контролирует город. Фото: REUTERS

Даже поразительно, почему до сих пор в городе не идут массовые погромы и грабежи магазинов. Вероятно, это интимное дело отложено на глубокую ночь - ведь когда еще случится такая удобная анархия.

Сейчас в Алма-Ате не действуют никакие законы. Фото: REUTERS

Президент Казахстана Токаев обнаружился в телевизоре и сделал решительное заявление. Он пригрозил бунтовщикам жесткими мерами и предупредил, что не уедет из столицы. А учитывая, что в Нурсултане объявлено чрезвычайное положение, власть, видимо, серьезно опасается похода мятежников на столицу.

Токаев заявил, что готовятся глубокие политические реформы. И, казалось, власть готова на все, лишь бы не повторить путь Украины.

Войска на улицах Алма-Аты. Фото: REUTERS

Ситуация шаткая еще и потому, что силовики унижены. Телевидение показывает кадры избиений полицейских и торжественный парад автозаков, на крышах которых танцуют революционеры...

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