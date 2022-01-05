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5 января 2022 18:45

Байконуру революционная вакханалия не угрожает, хотя российских военных на космодроме нет

Обозреватель kp.ru Александр Милкус о ситуации на арендованной Россией земле Казахстана
Александр МИЛКУС
Александр МИЛКУС
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Байконур не затронули протесты, прокатившиеся по крупным городам Казахстана.

Байконур не затронули протесты, прокатившиеся по крупным городам Казахстана.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не поверишь, о революции бешпармака узнал только сегодня утром! – ответил мне друг Олег Ахметов, которого с середины дня я разыскивал по всем доступным каналам связи. Известный байконурский журналист несколько лет назад переехал в Астану. Ну и, зная его неуемный, пытливый характер, я предположил, что Олег где-то на митингующих улицах.

Но оказалось, что Олег в Байконуре («в» - потому что в городе, а не на космодроме), приехал проведать внука.

- А почему бешпармака?

- Потому что это круче роз, апельсинов и тюльпанов.

- Та-а-а-к, термин придумал ты сам?

- Да…

Бешпармак – не бешпармак, но на Байконуре сейчас никакой революцией не пахнет. Все спокойно. Насколько я знаю, утром российская полиция была проинформирована о возможном усиленном несении службы. Полицейскую технику проверили и даже – на всякий случай – прогнали по улицам.

Для понимания: космодром и город как часть космодрома – арендованы Россией в Казахстана до 2050 года. Каждый год мы платим за использование инфраструктуры Казахстану 115 миллионов долларов. Глава города Байконур назначается совместным решением президентов двух стран – России и Казахстана.

При этом, кроме российской администрации, в городе действуют органы власти Казахстана. В частности, кроме российской действует казахстанская полиция.

Назначенный в 2017 году главой администрации Байконура Константин Бусыгин первым делом занялся восстановлением ограждения по периметру города. Местные посмеивались – как же, бывший глава Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации, нашел чем и в новой должности заняться. Интересно, что теперь думают о деятельности главы города эти люди?

Байконур уже пережил нашествие жителей соседних аулов в 90-х годах, когда банды бродили по городу, офицерам разрешали брать с собой домой табельное оружие, а семьи ракетчиков боялись уезжать в отпуск в Россию - опасались, что в их отсутствие квартиры разграбят.

Сейчас за периметром Байконура активно развиваются два аула -Торетам (раньше назывался Тюра-Там) и Акай. Активно – потому что зарплаты у сотрудников Байконура заметно выше, чем в среднем у казахстанцев. И многие жители Байконура отовариваться ездят в соседние аулы – там продукты дешевле.

Сейчас социальная структура на Байконуре вполне соответствует развитому российскому городу. Построена красивая зона отдыха. Казахстан открыл новую школу в одном из районов. Вообще, во время своих последних командировок я радовался, как оживает город.

Сейчас в Байконуре официально проживают 77 тысяч человек. Больше 70 процентов – граждане Казахстана (после 90-х сотрудники космических предприятий, и прежде всего военные, космодром покидали, а жители Кызылордынской области занимали опустевшие квартиры). Многие горожане с казахстанскими паспортами сейчас работают на российских космических предприятиях. А для жителей окрестных аулов переселиться «за периметр» и сегодня - мечта.

Еще одно уточнение: российских военных на космодроме нет. Байконур - космодром гражданский. Те военные, которые после вывода российских частей решили продолжать работу, связанную с подготовкой и запуском космической техники, погоны сняли.

Достаточно ли сил в Байконуре для пресечения попыток противоправного поведения, как внутри города, так и (мало ли что) снаружи – если кому-то захочется без разрешения прорваться за периметр? Уверен, что да. В Байконуре активная и слаженная полиция, которая обеспечивает безопасность во время подготовки и стартов ракет. Есть СОБР. Когда ракету вывозят на старт, ее сопровождают бойцы с боевым оружием и служебные собаки. Безопасность космонавтов во время предполетной подготовки в гостинице «Космонавт» тоже обеспечивают вооруженные полицейские.

Кроме того, на космических предприятиях достаточно сотрудников служб безопасности, большинство из которых – бывшие военные.

В последние годы Казахстан стал активнее участвовать в развитии Байконура. В прошлом году, наконец, подписан договор создании на Байконуре стартового комплекса для новой ракеты "Союз-5". Казахстан берет на себя реконструкцию бывшего стартового и технического комплекса ракеты "Зенит" под нашу новую ракету. Проект называется «Байтерек».

В общем, сегодня Байконуру революционная вакханалия, по-видимому, не угрожает. Будем надеяться, что будет спокойно и завтра.

Но, надеюсь, теперь даже скептикам понятно почему нужно побыстрее достраивать новый российский космодром Восточный.

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