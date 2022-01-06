В Казахстане из-за беспорядков введен режим чрезвычайного положения по всей стране.
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С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел. Им удалось прорваться в здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с протестов в Казахстане 6 января 2022 года.
В Казахстане введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории всей страны. Режим ЧП предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.
Протестующие в Казахстане захватили международный аэропорт в Алма-Аты. В связи с этим «Белавиа» отменила рейсы в Алма-Ату до стабилизации обстановки в Казахстане.
Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев в среду 5 января заявил о жертвах среди силовиков в ходе беспорядков в стране. Об этом он сказал в обращении к нации.
Массовые атаки на представителей силовых служб идут в Алма-Ате, заявил Токаев. По словам президента Казахстана, среди военнослужащих есть убитые и раненые. Толпы нападают на военнослужащих и избивают их. Также, по словам Токаева, зафиксированы случаи, когда протестующие снимали с силовиков одежду и срывали с них погоны.
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