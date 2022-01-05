Внешний фактор: кому из зарубежных игроков выгоден «майдан» в Алма-Ате

Казахстан продолжает содрогаться от массовых протестов. Фото: REUTERS

Южный сосед России продолжает содрогаться от массовых протестов. Повод: двукратное повышение тарифов на газ для жителей Казахстана с 1 января. Однако у здешнего «майдана» есть и глубинные причины. Все 30 лет своей независимости республика была точкой пересечения интересов главнейших мировых игроков, исторически настроенных антироссийски. Так кому же выгодно обострение в нашем мягком подбрюшье?

Протестующие на улицах Алма-Аты. Фото: REUTERS

Пекин: сосредоточен на Олимпиаде

Второй по размеру внешней торговли партнёр Казахстана — Китай. И на фоне «алма-атинского майдана» у некоторых местных активистов уже обострились антикитайские настроения. Всё зло, мол, оттуда — от «жёлтого дракона». Однако пекинское участие в раскачивании соседа крайне маловероятно. Особенно накануне Олимпиады в Пекине, когда китайцы изо всех сил стараются, чтобы праздник спорта ничто не омрачило.

Тем более, Казахстан граничит с «диким западом» Китая — Синьцзяно-Уйгурским автономным районом (СУАР), где велика доля тюрко-мусульманского населения и до последнего времени были активны религиозные радикалы-террористы. Поджигать соседский сарай, когда у тебя самого тлеет сено в амбаре, — по меньшей мере неразумно.

Наконец, организация «цветных революций» — вообще не китайский метод. Заходя в другие страны, от Азии до Африки, Поднебесная предпочитает строить свой «сеттльмент» — этакий чайна-тайун (часто, в буквальном смысле, огороженный, как Запретный город), где живут торговцы, инженеры и прочие выходцы из КНР, занятые обслуживанием китайских интересов на данной территории. А что происходит за границами «сеттльмента», их волнует мало — лишь бы китайские лавки никто не громил.

Протестующие нападали на машины полиции. Фото: REUTERS

США: мечтают сорвать российско-американские переговоры по Украине

Годовщину «Вашингтонского майдана», когда сотни сторонников уходящего президента Трампа попытались взять штурмом Капитолий, Штаты встречают не в лучшей форме. Проблемы в экономике и скачок инфляции; позорный вывод войск из Афганистана, больше похожий на бегство; так и не преодолённый общественный раскол внутри самих США…

Ощущение такое, будто Америка и СССР образца 1980-х годов поменялись местами: одна сверхдержава больше не в силах поддерживать свою сферу влияния в Восточной Европе и готова уйти, сохранив лицо — но для этого нужны переговоры на высоком уровне. Только на сей раз не Москва сдаёт Восточный Берлин «западным партнёрам», а, наоборот, Вашингтон подумывает (пока что — на уровне ни к чему не обязывающих «мнений экспертов», но это только начало) о торге с Россией. Предмет этого торга - Украина.

И какое совпадение — представительные переговоры по линии «Россия-НАТО» назначены как раз на 12 января. Очевидно, что внезапно вспыхнувший пожар у наших южных границ — позицию Москвы на этом саммите уж точно не усилит.

Президент Казахстана приказал ввести в города вооруженные силы. Фото: REUTERS

Да, есть ли у американцев рычаги влияния в Центральной Азии?

Открываем официальный сайт USAID — государственного агентства США по «продвижению демократии во всём мире». Читаем: «С 1992 года USAID вложило в Казахстан свыше $700 млн». Поменьше, конечно, чем за тот же срок в Украину — но тоже неплохо.

И это только одно государственное агентство! Так-то в Казахстане, словно у себя дома, орудуют десятки западных НКО, вплоть до одиозного Фонда Сороса.

Все эти «уважаемые» организации давно запрещены в России и даже Белоруссии. Но руководство Казахстана на чужую «мягкую силу» в собственной стране почему-то не обращает внимания. Видимо, надеется на пресловутую «многовекторность»…

Протестующие захватили и подожгли правительственное здание в Алма-Ате. Фото: AFP

Париж, Рим и Лондон: цель — максимальная выгода

Почти 70% экспорта Казахстана — это полезные ископаемые с минимальной степенью обработки: нефть, газ, железо, медь, цинк… По сути, страна является сырьевой державой. Неудивительно, что с началом пандемии экспортно-ориентированная экономика стала испытывать трудности.

Вы скажете: «но ведь это похоже на Россию». Похоже, да не очень. У нас сырьевые монополии контролируются государством — худо-бедно отстаивают национальные интересы, пополняя платежами наш бюджет, а не чужой.

А возьмём, например, виднейшего казахстанского нефтедобытчика — «ТенгизШеврОйл». Он на 75% принадлежит американцам.

Или одно из крупнейших месторождений нефти в мире — Кашаган. Находится оно на западе страны, — как раз там, где вспыхнули протесты. Почти 80% этого предприятия принадлежит иностранцам: итальянской Eni, французскому Total, британо-голландскому Shell — и так далее.

Выгодны ли им эти протесты? В какой-то мере — да. Чем слабее местное государство, тем меньше все эти транснациональные корпорации могут заморачиваться «налоговой нагрузкой» и прочими «непрофильными расходами».

И это, кстати, одна из причин, по которой самые нефтеносные районы Казахстана традиционно могут «похвастаться» сложной социальной обстановкой. Потому что орудующий там международный бизнес в гробу видел вложения в социалку. Почти как в России образца 1990-х.

Далее. Что общего между русскими и казахами? У обоих есть «свои» беглые олигархи, сидящие… разумеется, в Лондоне и Париже. В разные время и по различным причинам они поссорились с кланом Назарбаева, из его ближайших союзников моментально превратившись в главных хулителей.

Сейчас эти олигархи обеспечивают «алма-атинскому майдану» всевозможные шумовые эффекты и «международную поддержку» на все 100.

Большинство протестующих - молодые люди. Фото: REUTERS

Анкара: мечты о Великом Туране

В ноябре под Стамбулом с большой помпой прошло заседание Тюркского совета — влиятельной организации по продвижению турецких интересов в Евразии. Входят в эту структуру и четыре постсоветских республики, включая, разумеется, Казахстан.

Там «мягкая сила» Анкары, наверное, даже более эффективна, чем американская. Один из лучших вузов Казахстана — открытый в 1996 году Университет им. Сулеймана Демиреля (назван в честь тогдашнего президента Турции). Эта такая «Киево-Могилянская Академия» по-алма-атински, если вы понимаете, о чём мы. Готовит гуманитариев — будущую интеллектуальную элиту страны. Разумеется, с «правильным» упором — на национализм и пантюркизм.

А кто главное участники алма-атинского «майдана»? Правильно. Националистическая молодёжь. Как и в Киеве-2014.

Разумеется, формально турецкий лидер Реджеп Тейип Эрдоган — «партнёр» России. Но при этом играет свою игру, мечтая о возрождении «империи» на трёх континентах. Для чего умело комбинирует нео-османизм, пантюркизм и исламизм.

Последний в западной (нефтеносной) части Казахстана особенно силён — немало здешних уроженцев на фоне тотальной бедности отправлялись в «террористические интербригады» на Северный Кавказ, потом — в Афганистан, потом — в Сирию.

А использовать чужие кризисы в своих интересах Эрдоган умеет. В тот же аэропорт Кабула после ухода американцев зашли… турецкие военные. И они же, никого не спрашивая, заняли целые регионы на севере Сирии под благовидным предлогом «защиты от терроризма». Мол, должен же кто обеспечивать безопасность — вот и обеспечивают.

Чем кончатся январские протесты в Казахстане — пока не ясно. Но одно можно сказать определённо. Эти события — урок постсоветским лидерам, которые, надеясь на «многовекторность», заигрывают сразу со всеми врагами России — от Запада до радикального исламизма.

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