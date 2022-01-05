Константин Затулин: Майдана в Казахстане не будет. Политэлита этого не хочет и не допустит

Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ...Константин Федорович, вы же, в отличие от многих из нас, человек, который знает (и знал) ситуацию в Казахстане как бы из первых уст, изнутри. Насколько для вас было неожиданным то, что сейчас там происходит? Почему это возникло?

- Если бы для меня это было бы неожиданно, в этом случае можно было бы меня заподозрить в том, что я к этому причастен. Я к этому непричастен.

И, совершенно очевидно, по этой причине, - все то, что произошло, произошло неожиданно для всех нас. Неожиданно - в такой форме, неожиданно в это время.

Но, в принципе, - то, что, по ходу переходного периода, после Назарбаева, возникают проблемы, которые, конечно, не выносятся на публику, но при этом существуют - это факт.

- Скажите, а что за проблемы?

- Во взаимоотношениях между разными людьми во власти.

Прежде всего, внутри самого этого двоевластия: Назарбаев – Токаев, накапливаются раздражители и противоречия. И, очень может быть, что инициаторами являются не сам Назарбаев и не сам Токаев... Но - те люди, которые, как всегда, их разводят.

То, что эти события начались с социально-экономического протеста, - вполне объяснимо. Поводов для протеста в Казахстане достаточно, как и в любой другой стране.

- Но, смотрите, эти протесты так быстро переросли в политические акции, вот что удивительно.

- Судя по по всему, взлетевшие вверх цены на газ - это был только повод. Политические акции были подготовлены, а то, что это произошло одновременно сразу в нескольких местах, означает, что есть какой-то организующий центр или - группа лиц, которые причастны к организации этих беспорядков или этих протестов на всей территории.

- Этот центр - он зарубежный или внутриказахстанский?

- Я, честно говоря, не верю в мировые заговоры.

Да, конечно, я понимаю, что «любые запады и востоки» всегда пытаются извлечь свою выгоду из любых событий в соседних странах. Но, если бы не было поводов, не было причин в самом Казахстане, ничего бы, конечно, не произошло в таком масштабе и так скоротечно.

Очевидно, что инициатива - внутриказахстанская. И, с этой точки зрения, замечу еще раз, последовавшие отставки... Не столько даже отставка премьера, сколько отставка первого зама председателя КНБ (Комитета национальной безопасности), то есть племянника Назарбаева, на которого, кстати говоря, многие делали ставку как на будущего руководителя вообще... так вот - это означает, что возникают как бы подвижки внутри этого тандема Назарбаев – Токаев, что кто-то торопит Назарбаева и его окружение - с полным уходом.

Принадлежат эти люди, эти злоумышленники к окружению самого Токаева? Я его в этом обвинять не могу. Но, в данном случае, хочу сказать, что он пытается как бы в этой ситуации удалять людей, которые с ним прямо не связаны. Он, судя по всему, это делает.

- С ним прямо не связаны?

- Ну, вот Самат Абиш, например. Это - племянник, сын старшего брата Нурсултана Назарбаева, любимого и уже ушедшего в мир иной, который назван по родовому имени Абиш. Человек, который, в общем, находился на этом посту с перспективой его перехода на более высокую должность. Очень может быть, что Токаеву такая перспектива совершенно не нравилась, потому что она означала временный характер его президентства.

Мы знаем, что в качестве наследницы часто очень называли Даригу. (Дочь Назарбаева. - А.Г.) Дарига несколько лет назад была с этих позиций перемещена на вторые роли, и она как наследник, видимо, не состоялась. А вот Абиш вполне мог бы быть таким наследником - после прохождения определенной школы на переходном посту.

Он уволен. То есть, на него возложена ответственность за эти беспорядки, если я правильно понимаю.

Само по себе то, что силовики так называемые ведут себя столь беззубо, по крайней мере, в Алма-Ате, и оказались не способны на этом этапе противостоять уличным акциям, это о многом говорит.

Еще одна вещь, мне кажется, очень важная, которую надо заметить. Это то, что те имяреки, которые за этим стоят, воспользовались или привели в действие движущую силу – молодежь, как правило, из пригородов больших городов. Это та самая молодежь полуобразованная, которая по-своему воспринимает все происходящее в Казахстане, которая очень уязвима для национал-радикальной риторики, которая объединяется в социальных сетях и подзуживает друг друга. Это то новое поколение, которое вряд ли нам должно понравиться, с точки зрения, своих взглядов. Потому что, это - люди, уверенные (в том числе и благодаря Назарбаеву, благодаря всем остальным лицам старшего поколения), что Казахстан сам себя породил, как Венера из головы Марса, то есть - это было... непорочное зачатие. Что Казахстан – самая пострадавшая из советских республик. Это рассказывал сам Назарбаев, ссылаясь на то, что Казахстан был местом пересыльных лагерей. При этом, забывая о том, что, благодаря этим пересыльным лагерям в Казахстан приехали из Ленинграда, из Москвы интеллектуалы, интеллигенты, инженеры, которые строили все эти заводы, поднимали целину и так далее.

Это, в общем, люди, которые считают, что Казахстан - для казахов, и надо быть круче.

То есть, вообще-то говоря, это не может нас совсем не затрагивать. Потому что, перспектива усиления этих тенденций в Казахстане означает возрастание проблем уже на межнациональной почве - с тем самым русским населением, которое и сейчас уже нервно реагирует на изменение в законе о языках, перевод казахского с кириллицы на латиницу и другие подобного рода жесты, которые действующая власть поощряла.

Вот сейчас в итоге она, поощряя эти действия, и получила определенную сплоченную силу, которая может выступать, как мы видим, в качестве движущей во время беспорядков. Этими людьми явно распорядились.

- Не случайны и лозунги: «Русские, уходите», «Старик, уходи»!..

- Ну вот, я про это и говорю. Так что, наше беспокойство по этому поводу, которое все время рассматривали как злопыхательство какое-то, как придирки, - на самом деле имело полные основания, прежде всего, для тех, кто нас за это критиковал во властных структурах Казахстана.

- Во властных структурах Казахстана?

- Ну, да. Нам же все время говорили, что нет оснований для беспокойства, что там все продолжает оставаться лабораторией дружбы народов.

- Позиция России?

- Позиция России, конечно, - осторожная. Пока события не выходят за рамки внутренних процессов, нет у нас и никакого официального повода вмешиваться. И вряд ли мы такие планы рассматриваем, учитывая и масштабы страны, и все остальное.

Но, мы должны очень внимательно наблюдать за всем происходящим и пытаться повлиять на то, чтобы этот конфликт как можно быстрее был разрешен.

Наша заинтересованность - в том, чтобы в Казахстане была стабильность и предсказуемость.

- Ваш прогноз, что будет в ближайшие часы, дни?

- Либо внутри казахской элиты возобладает понимание, что нельзя доводить до крайности, надо договариваться, надо кому-то в чем-то, где-то уступать, - и там подвижки должны произойти, тогда, по крайней мере, наверху будет консолидация. Либо это может продолжиться в разных формах.

Но никакого майдана в Казахстане, конечно, не будет. Это - не в традициях Казахстана – майдан. Там все совершается или быстро, или растягивается надолго, но только приобретает иные формы.

И это тоже приобретет иные формы. В виде подвижек в верхнем эшелоне. Ради чего кто-то в этом и принял участие? Ради того, чтобы показать, что не все благополучно в датском королевстве, и надо кому-то уйти, кому-то прийти и так далее.

- Кому уйти, кому прийти? Пока гадать не будем?

- Да, пока - не стоит...

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