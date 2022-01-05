Берут 1000 долларов: В Алма-Ате захватили аэропорт, таксисты отказываются везти пассажиров за бесценок

Протестующие захватили и подожгли акимат (мэрию) в Алма-Ате Фото: REUTERS

День взятия мэрии (акимата) в Алма-Ате завершился очень логично. Революционеры захватили еще и аэропорт. Тот самый международный аэропорт, в который я прилетел несколько часов назад и который был окружен военными частями. Куда делись войска?

Погромы в бывшей столице Казахстана не стихают. Фото: REUTERS

Последние стойкие силовики сейчас отстреливаются в одном из городских РОВД, куда революционеры пришли за оружием. Сам я этого не видел, но уже несколько человек мне подтвердили, что вместо солдатских лопаток и арматуры у противников власти на шее теперь висят автоматы. Таксисты все наотрез отказались ехать к аэропорту и лишь один, преодолевая страх, согласился за … тысячу долларов. Но потом тоже отказался.

Силовики не смогли остановить протестующих Фото: REUTERS

Гостиница вырубила электричество, как сказали, для безопасности. В гостиничном фойе как назло стоят банкоматы, которые теперь завешены разным тряпьем для маскировки. Сейчас банкоматы – любимое развлечение мародеров. Думаю, в том числе и для этого они взяли аэропорт.

Не понятно, куда делись введенные в город войска. Фото: REUTERS

P.S. Похоже, бунтовщики добрались и до телевидения. Несколько минут назад чудесным образом исчезли все казахские телеканалы, через которые президент Токаев пытался разговаривать с народом. Видимо, они взяли телецентр, или что-то в этом роде.

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