Владимир Познер - о волнениях в Казахстане: С протестов против повышения цен цветные революции не начинаются

Журналист и телеведущий Владимир Познер Фото: Борис КУДРЯВОВ

- ...Владимир Владимирович, вы же смотрите, что происходит у наших соседей в Казахстане?

- Я смотрю то, что мне показывают.

- Можете из того, что мы с вами знаем, что видим, что чувствуем, сказать, - насколько это все неожиданно? И какое может быть дальше развитие ситуации?

- Ой, я бы не стал гадать. Это неблагодарное дело совершенно. Я не могу сказать, что это ожиданно или неожиданно, потому что, сказать откровенно, я не очень слежу за тем, что происходит в Казахстане. Это не лежит в сфере моих интересов, поэтому, скорее всего, это было для меня (и, я думаю, не только для меня) неожиданно, именно потому, что я вообще ничего не знаю о том, что там реально происходит. Может быть, для людей, которые следят за положением дел в Казахстане, было не так уж и неожиданно.

- Нет, они тоже как-то так… В некотором недоумении. Я разговаривал со многими людьми, для них это тоже весьма неожиданно. Может быть, сравнить это с какими-то другими «цветными» революциями? Или это не то, или это не так?

- Это никакая не «цветная» революция, по крайней мере, поначалу. Потому что это реакция, как мы знаем, на довольно резкое повышение цен.

А «цветные» революции начинались не с этого, не с экономических вопросов.

Я не думаю к тому же, что это имеет какие-то внешние корни или какую-то внешнюю поддержку. Мне представляется, что это сугубо внутреннее дело. Хотя, возможно, время покажет, что я заблуждаюсь, но ощущение у меня такое.

И, похоже на то, что это нарастает. Только что я слышал сообщение о том, что в связи с тем, что несколько представителей силовых ведомств были убиты, власти будут действовать предельно жестко. Ну, что за этим предполагается…

Поэтому у меня никаких соображений о том, чем это может кончиться, куда это пойдет, как это пойдет, нет.

Но главное, что я не слышу политических требований.

- Нет, были. Там же правительство отправили в отставку.

- Так это же президент отправил правительство в отставку со словами, что оно очень хорошо работало. Оно совершенно ни в чем не виновато, получается.

А вот, чтобы со стороны этого движения, со стороны толпы звучали какие-то политические лозунги, я не слышал.

Может быть, они есть, но из того, что я видел на НТВ, на Первом канале и на Втором, этого я не услышал.

- Там в числе лозунгов, который скандировала толпа, это - «Русские, уходите», «Старик, уходи»! (Ну, вы поняли, о ком это, имеется в виду Назарбаев, экс-президент, занимающий сейчас пост главы Совбеза). Это - уже политические...

- Это звучит довольно давно. Более того, насколько я знаю (собственно, я точно знаю, потому что был в Казахстане, пару раз выступал с лекциями), - там довольно активно требовалось, чтобы отменили преподавание русского языка в школах, и чтобы преподавали Ольгой казахский язык.

- И про латиницу там были дискуссии.

- Да, и про латиницу. Вы знаете, это возврат. Ведь там и когда-то и была латиница. Потом ввели кириллицу в советское время.

Но ввели кириллицу не только в Казахстане. Вот эти насильственные вещи, они, как правило, дают о себе знать.

Бывает, что далеко не сразу, бывает, что через много лет, - но это почти что неизбежно.

Еще раз говорю, я не хотел бы делать какие-то прогнозы, я слишком слабо разбираюсь в делах Казахстана, чтобы сколько-нибудь авторитетно говорить об этом.

- Знаете, что самое необычное? Очень быстро экономические требования, связанные с ценой на газ, перешли в политические. И зажглась эта газовая горелка сразу в нескольких городах.

- Да.

- Это вас не насторожило, что там происходит подготовленная, в какой-то степени, акция, что - ждали повода?

- Не могу ничего сказать...

- Спасибо за интервью.

- Пожалуйста...

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