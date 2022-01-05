Умберто Эко: «Другие мужчины после 50 бросают семью и уезжают на Карибы с танцовщицей. А я вместо этого решил написать «Имя розы»

5 января отмечается 90-летие со дня рождения писателя Умберто Эко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1. У Умберто Эко удивительная судьба: мало кто из университетских профессоров начинает новую жизнь в 48 лет, превращаясь в автора супербестселлеров. Впрочем, сам Эко говорил, что на самом деле все университетские профессора, которых он знал, мечтали стать писателями и сочиняли беллетристику «в стол». А он решился в 1980-м опубликовать свой роман «Имя розы» - и в итоге стал самым популярным писателем в Италии. А потом были «Маятник Фуко», «Остров накануне», «Баудолино», «Таинственное пламя царицы Лоаны», «Пражское кладбище»… При этом он оставался серьезным культурологом и философом. Впрочем, писать Эко начал в детстве - говорил, что с четырех лет обожал слушать разные истории, которые читала ему мать, и сам увлекался сочинением рассказов. Но в 12 решил, что это как-то несолидно. И зарыл свой талант, чтобы отрыть его обратно спустя десятилетия.

2. На свет он появился в городе Алессандрия, что в итальянском регионе Пьемонт, в 1932 году. Это была эпоха Муссолини, и Эко успел побывать в рядах юных фашистов. «В 1942 году, в возрасте 10 лет, я завоевал первое место на олимпиаде Ludi Juveniles, проводившейся для итальянских школьников-фашистов (то есть для всех итальянских школьников). Я изощрился с риторической виртуозностью развить тему «Должно ли нам умереть за славу Муссолини и за бессмертную славу Италии?» Я доказал, что должно умереть» - писал он. Умберто, как и прочим итальянским детям, так заморочили голову фашистской идеологией, что до 11 лет он был уверен, что в стране может существовать только одна партия - и был потрясен, когда после падения Муссолини убедился в обратном.

Умберто Эко с женой Ренатой Рамге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Его странная фамилия по-итальянски означает «эхо». Дедушка Умберто был найденышем, и получил эту фамилию, когда его регистрировали в мэрии. Эко долго думал, что чиновник просто пошутил («среди них были настоящие садисты, которые специально давали найденышам ужасные имена»). Но потом выяснилось, что Эко, скорее всего - анаграмма латинского «ex caelis oblatus», что значит «дар с небес».

4. Эко окончил Туринский университет, где изучал средневековую философию и литературу. Средневековье было его страстью - он утверждал, что при желании может думать, как средневековый монах. Еще он был одним из крупнейших в Европе семиотиков. Другой писатель, автор «Заводного апельсина» Энтони Берджесс, как-то сказал об Эко: «Ни один человек не должен знать так много!» А американский журналист его как-то спросил: «Вы семиотик. Что это означает?» Эко ответил: «А сколько у меня есть месяцев, чтобы вам это объяснить? Семиотика - общая теория всех существующих языков, всех форм коммуникации между людьми - визуальных, тактильных и так далее… Есть общая семиотика, это философский подход к этим вопросам, и много отдельных, специальных семиотик».

Из-под пера Эко вышло немало книг, но самой продаваемой стала "Имя розы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Но уже из этого диалога понятно, что мало кто узнал бы об Эко за пределами академических кругов, если бы не случилось «Имя розы». Он полушутя объяснял в интервью, что сначала рассказывал всякие истории своим детям, а потом они выросли, и сказки стали им не интересны. Тогда-то он и начал писать роман - шесть дней в неделю работал на кафедре Болонского университета, а по воскресеньям садился за «Имя Розы». «До 50 лет я был теоретиком. Затем я стал романистом. Почему произошел этот разрыв? Потому что я был слишком доволен тем, что у меня было! Я получил кафедру, мои книги по семиотике перевели на десяток языков... Мне хотелось попробовать что-то другое. В порядке провокации я иногда рассказываю об этом так: «Обычно в 50 лет мужчина бросает семью и уезжает на Карибы с танцовщицей. Я счел это решение слишком сложным, и танцовщица стоила слишком дорого. Я выбрал простое решение: написал роман» - говорил он в интервью журналу Psychologies.

6. «Имя розы» продалось - и продолжает продаваться - в невероятном количестве экземпляров. Эко быстро начал нервничать: в 1986 году он говорил, что «Имя Розы» написал наполовину для развлечения, а теперь не может взяться за новую книгу. «Имя розы» я писал совершенно свободным, а теперь спрашиваю себя: следующий роман я пишу, потому что хочется, или потому, что его от меня ждут?» В том же году вышел фильм Жан-Жака Анно, - режиссер угрохал на его создание четыре года, но Эко остался очень недоволен экранизацией. Его особенно раздражало, что Анно взял на главную роль Шона Коннери - в нем писатель видел прежде всего Джеймса Бонда. Анно и сам по этой причине не хотел брать Коннери, он согласился с этой кандидатурой, только когда понял, что найти другого актера на роль Вильгельма Баскервильского не получается. В итоге фильм был прохладно встречен критиками, а вот Коннери получил за свою работу премию BAFTA.

Эко скончался в 84 года. Тысячи поклонников простились с писателем в Милане, где прошла траурная церемония Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7. После неудачи с киноверсией «Имени розы» Эко долго не верил кинематографистам. На его следующий роман, «Маятник Фуко», в конце 80-х хотел приобрести права Стэнли Кубрик, но Эко поставил условие, что непременно сам напишет сценарий фильма. Кубрик отказался сотрудничать с ним как со сценаристом, и проект не состоялся. В 1999-м, после смерти Кубрика, Эко публично выразил сожаление о своем решении - к этому моменту ему уже хотелось, чтобы картина все-таки была снята.

8. Он был обладателем одной из крупнейших в Италии частных библиотек, в ней насчитывалось 50 000 томов, она была поделена между двумя его домами. Работая над «Маятником Фуко», он выписал из 10 европейских городов 1500 книг про оккультизм, чтобы их изучить.

9. О другом писателе, Дэне Брауне, он с презрением говорил: «Я его изобрел! И в моем романе есть гротескный персонаж, который всерьез относится к огромному количеству оккультной трэшевой литературы, очень на него похожий. Он использовал в своих книгах массу материала, который цитировал я сам!»

10. Эко прожил долгую жизнь - он скончался в 84 года. Помимо романов, он выпустил множество увлекательнейших культурологических книг, таких, как «История красоты» или «История уродства», а еще написал огромное количество эссе. Церемония прощания с ним прошла в замке Сфорца - одном из самых известных строений Милана - при огромном скоплении народа.