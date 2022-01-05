"Тлело, тлело и вот прорвалось": Бывший житель Караганды назвал двоевластие главной причиной протестов в Казахстане

В крупных городах Казахстана - народные волнения.
Фото: REUTERS
Позвонил своему тезке, другу-одногруппнику по университету. Он, можно сказать, коренной казахстанец: родился и вырос в маленьком поселке недалеко от Караганды, который когда-то был лагпунктом Карлага, одного их самых больших островов архипелага Гулаг.
После окончания Уральского университета в тогдашнем Свердловске (теперь Екатеринбурге) Серега вернулся на малую родину, но уже в саму Караганду, где и работал все эти 40 лет в разных изданиях.
Казахский номер не ответил. Зато ответил второй, российский, которым мой дружок пользовался, когда приезжал в отпуск к родне и знакомым. Оказалось, что как раз незадолго до Нового года он окончательно перебрался со всей семьей в Россию.
- Уф-ф, повезло, как же для тебя удачно все сложилось, - выдохнул я.
- И не говори, - ответил он. – Но там остались родственники, и мои, и жены. Беспокоимся за них, но дозвониться не можем – в Казахстане отрубили всю мобильную связь и интернет. Есть, конечно, городские телефоны, но и они почти все настроены на связь через интернет.
Повышение цены на газ стало лишь поводом для бунта.
Фото: REUTERS
- Как-то очень неожиданно этот бунт у вас в Казахстане случился…
- Почему неожиданно… Это уже давно назревало. Тлело, тлело и вот прорвалось.
- Но почему именно сейчас? Это из-за повышения цен на газ?
- Нет, цены на газ – это только повод. Не было бы их, нашлось бы что-то другое. Главная причина – это двоевластие. В такой стране, как Казахстан, нельзя, чтобы у руля одновременно находилось двое. Народ чувствует слабину, а у нас там уважают только силу.
Митинги протеста переросли в беспорядки.
Фото: REUTERS
- Но в Караганде, насколько я слышал, пока спокойно?
- Два дня назад, когда связь еще была, дозвонился до сестры, так ты не поверишь, она от меня узнала, что в Казахстане волнения. Русские вообще в этом никакого участия не принимают – сидят по своим домам, как по норам, им до политики дела нет.
- Караганда ведь это в основном русскоязычный город?
- Был когда-то. Я когда вернулся сюда после универа, в нем жило 500 с лишним тысяч человек, и 80 процентов из них были русскоязычные. Не только русские, но и украинцы, татары, поволжские немцы, которых сюда сослали в начале войны. В начале 90-х все немцы укатили в Германию, многие русские возвратились в Россию, а вместо них из аулов переселились казахи. Сейчас их в населении почти половина.
В крупных городах Казахстана объявлен режим ЧС.
Фото: REUTERS
- Но как ты думаешь, почему протесты такие массовые?
- Понимаешь, вот эти самые молодые казахи из аулов, которые заполнили города, они плохо образованы, многие вообще очень темные, но при этом претензии и запросы у них слишком велики. Они хотят все сразу и сейчас, но как этого добиться – сами толком не понимают. Слышал, как один из участников событий в Алма-Ате говорил на камеру: «Мы хотим жить, как в Швеции и Норвегии. А для этого надо поделить природные богатства справедливо между всеми»? То есть они работать не хотят, а хотят поделить. И что дальше будет? У меня предчувствия самые нехорошие.
Движущая сила казахстанских бунтов - молодые люди из аулов.
Фото: REUTERS
- И что будет с русскими?
- Чем бы это сейчас ни закончилось, поток отъезжающих в Россию резко увеличится. Останутся только те, кому уж совсем податься некуда. Хорошо, что мы вовремя успели…
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