Казахстанская драма назревала годами

На улицы казахстанских городов народ вышел на социальные протесты Фото: REUTERS

В Казахстане я был в 2015 году. Изучал вопрос животноводства, кроме всяких других вопросов. Казахстан с его огромными степными землями, сочными травами очень располагает, чтобы там разводить всякую живность и отправлять на экспорт эшелоны недорогой мясной продукции. В ту же Россию, например. А в регионах южных можно выращивать ранние овощи, всякий фрукт и опять же неплохо зарабатывать на этом.

И в Казахстане видел немало я энтузиастов этого дела, которые и хотели бы, рукава засучив, предаться этим делам полезным, но… . Главная проблема тому, по словам все тех же энтузиастов — байство.

Возможно, причиной народного гнева стало байство, не дающее свободно развиваться бизнесу. Фото: REUTERS

Испокон веков, включая и век советский, в Казахстан разделялся на небольшую прослойку очень богатых баев, их прислужников и на так называемый простой народ. Собственно, подобная история была везде. Но казахстанское расслоение на богатых и бедных в том же 2015 году виделось очень явно. И так называемый простой народ ненавидел богатых баев и их не бедных прислужников в лице силовиков даже не столько за их богатство, а за то, что прислужники баев душат нещадными поборами всякие прекрасные порывы народного бизнеса. Мне легко растолковывали на пальцах: сколько, каким структурам надо дать взяток, чтобы просто в степи содержать отару овец. А чтобы вывезти продукт в Россию — поборы несметные.

- Но ведь кто-то же занимается тем же животноводством! И у них получается, - пытался поспорить я.

Несмотря на введенный режим ЧС, протестующие смогли захватить аэропорт и телецентр в Алма-Ате Фото: REUTERS

Объяснили:

- Занимаются только те, кто под крышами тех или иных структур. У них там все налажено. И никакой конкуренции со стороны свободных предпринимателей они не допустят.

А когда разговоры с так называемым простым народом заходили глубже, я поражался только кипучей ненависти того народа к власти, к ее прислужникам. Потому меня особо не удивляет вот этот нынешний бунт, который давно уж зрел и который власть и силовики, больше занятые «байством», проворонили.

Люди вышли на улицы в крупных городах Казахстана. Фото: REUTERS

Искренне не хочу развития глубокого мятежа в Казахстане. И дал бы свой совет руководству страны. Чтобы погасить начавшееся безумие, надобны переговоры с представителями бунтовщиков. И надобно пообещать последним покончить с байством. Развязать руки свободному бизнесу.