Протесты в Казахстане: последние новости на 6 января 2022 года

Последствия визита протестующих в мэрию Алма-Аты. Фото: REUTERS

Со второго января протесты в Казахстане набирают силу. Но на весь мир они прогремели лишь 4 числа. За два дня ситуация в стране стала неуправляемой. тысячи людей на улицах громят здания правительств, разоружают военных, грабят магазины. Сайт kp.ru собрал последние новости о протестах в Казахстане на 6 января 2022 года.

- Чрезвычайное положение введено во всех регионах Казахстана

- Президент страны выступил с новым обращением. Сообщил, что возглавил Совет безопасности вместо Назарбаева. Обещал скоро выступить с "новыми предложениями по политической трансформации".

- В Казахстане больше семи часов не работал интернет, сайты органов власти, а местами и связь.

- Погромы в стране стали массовыми. Горят акиматы, машины спецслужб, разворовываются магазины.

- Авиакомпании отменяют рейсы в страну, захвачен аэропорт Алма-Аты.

- В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания , предупреждает МИД РФ.

- Во время беспорядков погибли 8 полицейских и солдат нацгвардии, еще 317 ранены.

- ЕС и ООН призывают все стороны конфликта воздерживаться от насилия.

Вечером президент страны сообщил, что поддерживает озвученное ранее предложение просить помощи у ОДКБ*.

- Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы, - заявил он во время своего третьего обращения к согражданам.

- В Талдыкоргане протестующие снесли памятник Назарбаеву.

- Новым главой Комитета национальной безопасности Казахстана стал Ермек Сагимбаев. Прошлого отправил в отставку Токаев.

- Объемы майнинга криптовалют в мире упали на 12%. Все потому, что на эту страну приходится чуть больше 18% майнинга (первое у США - 35,4%, второе у России - 11,23%). Катализатором этих событий стало отключение интернета. Без него «добыча криптовалют» не работает.

"Когда все это началось, мы сходили к ближайшему банкомату, снять денег. Но такие очереди были. Хорошо, мы успели, отстояли. А сейчас уже невозможно это сделать, ввели комендантский час. Мы новости про нас узнавали из российских каналов, что творится в стране - сами не до конца понимаем. Позвонил на работу, там велели не выходить на службу, сидеть дома", - сказал kp.ru Айнур Утибаев. Он живет в Нурсултане.

- Ночью на улицах Алма-Аты начались перестрелки. Мародеры разграбили много магазинов.

- Утром власти обещают провести большую зачистку от мародеров и зачинщиков беспорядков.

*ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности. В нее входят шесть стран: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Казахстан и Таджикистан. Задачей ОДКБ является "защита территориально-экономического пространства стран участниц договора совместными усилиями армий".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем закончился день большого бунта в самом большом городе Казахстана

Анархия в Алма-Ате такая, что все ждут — дойдет ли этой ночью до грабежей и мародерства (подробности)

Протестующие в Казахстане назвали свои требования: победить бедность и отдать власть молодым

Протестующие в Казахстане назвали три причины своих недовольств (подробности)

Чего ждать России и русским от бунта в Казахстане

Почему Москву должна беспокоить казахская смута и как нам реагировать на беспорядки у южного соседа? (подробности)

МНЕНИЯ

Бунты в Казахстане — репетиция перед Россией

Обозреватель kp.ru Сергей Мардан рассуждает, какие уроки надо вынести Кремлю из того, что происходит у партнера по ЕАЭС (подробности)

ТРАНСЛЯЦИЯ: Протесты в Казахстане 5 января 2022