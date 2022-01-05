Удар по биткоину: из-за беспорядков в Казахстане рухнула мировая добыча криптовалют

С началом протестов в Казахстане упал курс биткоина Фото: REUTERS

Неожиданный поворот в теме беспорядков в Казахстане: в мире на 12% упали объемы майнинга криптовалют. Возможно, курс биткоина скоро тоже изменится. Но это дело ближайших дней или даже часов, а для начала давайте коротко разберемся, что такое майнинг и при чем здесь казахстанский бунт.

Каждую операцию (продажа, покупка, перечисление) с биткоинами и прочими криптовалютами нужно подписать уникальной электронной подписью. Эту подпись рассчитывают компьютеры со всего мира, объединенные в сеть. За свою «помощь» владелец компьютера получает немного криптовалюты - это и есть майнинг (от англ. mine - добывать).

Но есть и страны, где майнинг вне закона. Так, минувшим летом любые операции с криптовалютами запретили власти Китая. Оборудование, которое китайские программисты использовали для майнинга, превратилось в груду ненужного железа. И груда эта оказалась очень большой: по объемам майнинга КНР занимала первое место в мире.

Китайцы стали подешевке сбагривать оборудование, которое у них с удовольствием прикупили криптовалютчики из соседних стран. И минувшей осенью, после Большой Китайской Распродажи, первая мировая тройка стран по объемам майнинга стала выглядеть так (данные Кембриджского университета):

1 место: США – 35,4%

2 место: Казахстан – 18,1%

3 место: Россия – 11,23%

Как известно, в начале января Казахстан вспыхнул: после резкого роста цен на сжиженный газ начались беспорядки. Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты, штурмуют административные здания, есть погибшие и раненые. В ответ власти ввели в стране чрезвычайное положение и отключили интернет в некоторых регионах. А без интернета «добыча криптовалют» не работает. Поэтому мировой майнинг на несколько часов упал на 12%. Впрочем, к ночи с 5 на 6 января объемы немного выросли: в некоторых регионах Казахстана интернет все же заработал.

Как все это отразится на цене биткоина? В последнее время он чувствует себя не очень: за минувшую неделю курс понизился с $50 000 до $46 000.

- Не думаю, что это (падение объемов майнинга на 12%, - Ред.) обрушит цену биткоина. Все это не настолько существенно, - поделился прогнозом в своем твиттер-аккаунте Ларри Чермак, аналитик американского агентства The Block. - Биткину доводилось переживать падение объемов майнинга на 50%, так что и в этот раз все будет хорошо.