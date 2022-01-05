Слишком хорошая демография: Эксперт объяснил, почему в Казахстане начались протесты

В начале 2022 года по крупным городам Казахстана прокатились народные волнения. Фото: AFP

В Казахстанских городах начались протесты от того, что казахстанская элита оторвалась от реальности, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" журналист и политолог Георгий Бовт.

- Она не умеет ни разговаривать с народом, ни вовремя реагировать на подобные ситуации. А самое главное, она не умеет вовремя купировать проблемы, когда они доводят до таких ситуаций.

Кроме того, к такому «взрыву» народного недовольства привела и положительная демография, уверен политолог.

Причина бунта в том, что власть не умеет разговаривать с народом. Фото: Владимир ВОРСОБИН

- В стране много молодежи, которая не знает, как им вырасти, как заработать, какие возможности можно использовать, - продолжает Бовт. - Все занято сынками, кланами, блатными, родственниками Назарбаева.

А вот в версию «вмешательства извне» эксперт не верит. По его словам, это хорошая отговорка для тех, кто пытается оправдать провалы действующей власти.

- Этот бред настолько часто встречается в нашей пропаганде, настолько плотно въелся в мозги, что это уже неприлично. Всегда, когда власти страны беспомощны перед решением внутренних проблем, они начинают искать усиленно врагов, которые якобы подожгли ситуацию и раскачали лодку.

В Алма-Ате бунтовщики громили полицейские машины. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Не доводить ситуацию до столкновений на улицах помогла бы оппозиция, которая в Казахстане «задавлена под самый последний плинтус», считает Бовт.

- Оппозиция должна сидеть в парламенте. И когда возникают такие эксцессы, она возглавляет их, собирает под собой все нелегальные процессы и с ней можно вести переговоры. А когда нет механизмов, которые могут вовремя уловить проблемы, купировать их и трансформировать в мирный и спокойный политический процесс, а есть зажравшаяся, обнаглевшая элита, которая не понимает, что происходит на земле, начинает то, что мы видим.

При этом хоронить Казахстанский режим еще рано, говорит журналист. Уже «принесено в жертву» правительство, следующие на очереди — активы семьи Назарбаева. Не исключено, что Токаев пойдет и на другие меры: изменит политические механизмы, введет выборность.

Протесты обращены против существующей власти. Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Пока лично против Токаева протест не обращен. Кричат «Старик, уходи», а не «Токаев, уходи». Только ему надо какие-то уроки извлечь из того, что было, и пойти на какие-то компромиссы, если еще не поздно. Если ему удастся это сделать, он молодец. Я бы пока не спешил ставить точку в этой истории.

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