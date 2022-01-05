Новые хозяева города дома не сидят. Как в Алма-Ате проходит комендантский час

Дым щиплет глаза и вызывает кашель.
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Едкий дым наполнил улицы, вдалеке взрывы от гранат и яркие вспышки. Окно открывать нельзя, дым щиплет глаза и вызывает кашель. Лучше дышать спертым воздухом, чем травить детей.
С одной стороны действия происходят далеко, но все слышно хорошо, как будто два квартала от квартиры. Постепенно привыкаешь к шуму, а с ним и к постоянно ревущей сирене скорых и полиции.
За окном люди привычно ходят по своим делам, в магазинах закупают все что можно — от туалетной бумаги до чипсов. Я живу недалеко от так называемой «Старой площади», где, в том числе, были погромы в первую ночь. Молодые люди, скорее всего, участвовавшие в беспорядках, сняли квартиры поблизости и готовились ко второму дню сильных беспорядков.
В глаза им смотреть можно. Но это вызывает у них гнев. Они начинают переговаривать на местном языке и смотреть в след. Лучше не оборачиваться.
За окном сигналы машин раздаются в поддержку протестантов, для них высовывают руки, приветствуя дебоширов. Они сейчас — хозяева города. Им можно все. Разгуливать в черных масках с дубинками, выкрикивая популистские лозунги и мешая порядку. Подумаешь, комендантский час.
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