Россиянка оставила душераздирающее послание после страшных погромов в Казахстане

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Казахстан штормит, все социальные сети переполнены видео стрельбы, пожаров и толп митингующих. Разобраться в причинах конфликта не могут даже люди, которые родились на той земле, где сейчас проливается кровь. На митинги некоторые смотрят из других стран, так как переехали сюда жить – кто-то в Москву, кто-то в Варшаву. Но там остались не только воспоминания, но и близкие люди. С ними сейчас трудно созвониться – с перебоем работает мобильная связь и интернет. Хотя казалось бы – живем в мире технологий и цифровизации, а чуть что и сразу возвращаемся в каменный век.

- Мои родные живут за городом, не в Алма-Аты, где происходят погромы. Смотреть на родной город жутковато. Мирными эти митинги называть язык не поворачивается. Раньше тоже пытались митинговать, но как-то быстро могли их успокоить. Сейчас все адски разгорается. Страшно, - рассказывает Елена Костина, уроженка Казахстана, ныне жительница Москвы.

- Какая основная причина конфликта – цены на газ? Но ведь в Украине тоже взлетели раз в десять цены на газ, но на митинги никто не выходит…

- Причина, конечно, не в росте цены на газ в два раза. Точнее, не только в ней. Это уже стало последней каплей. Копилось годами. Правление одного человека долгие годы мало кого радовало, нищета, нет развития, какой-то общий упадок, нет гордости за страну.

Схожие мысли были и во время бунтов в Беларуси. Но казахи говорят, что в Беларуси – другое. Что именно «другое» объяснить не получается.

- Может у нас и проплатили митинги и эти заварушки, но в Минске тогда люди сами выходили, там совсем по-другому. Народ просто не мог уже сдерживаться. Хотя друзья из Минска говорили, что приходили какие-то сообщения о сходках. Кто-то организовывал эти группы. Сейчас тоже вижу, как в соцсетях приглашают казахов вступать в группы в вотсапе, номера при этом украинские, кто-то пишет что-то российские. Думаю, что это просто отвод подозрений. Сложно понять, кто дал отмашку. Непонятно, и почему все происходит в начале года? – говорит Елена Костина.

О разрыве отношений с Россией – говорят, что это вбросы в соцсетях. Сами казахстанцы говорят, что у многих есть родственники, причем не только в России, но и в Украине, в Грузии, в Польше. Все связаны какими-то отношениями – семейными, друзья, заработки. Появление на каналах стран ближнего зарубежья оппозиционера Мухтара Аблязова воспринимается казахами неоднозначно.

- Он давно во Франции, к нему очень много вопросов у всех. Он давно уехал, на него уголовных дел заведено немерено. И не разобраться, кто прав. Сидит теперь заграницей и оппозиционирует, - говорит Елена Костина.

- А в стране последние годы реально плохо жилось?

- Да. Страна очень сильно изменилась в последние годы и в очень плохую сторону. Цены выросли на все, а доходы – нет. Но и при всем этом, кто-то уезжал в поисках лучшей жизни, кто-то на месте придумывал как выживать. А то, что сейчас происходит, конечно, никак не оправдывает. Это не нормально то, что сейчас там происходит. Это не мирные митинги и решить так проблемы не получится.

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