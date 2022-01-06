В Египте 17-летняя студентка покончила с собой из-за поддельных фотографий

Откровенные изображения был изготовлены с использованием дипфейк-технологий Фото: Shutterstock

17-летняя жительница египетской провинции Гарбия Басант Халед покончила с собой после того, как шантажисты исполнили свою угрозу и распространили в деревне девушки порнографическиефото, сделанные с помощью дипфейк-технологий. Полиция задержала подозреваемых.

Согласно материалам уголовного дела, преступники наложили на непристойные фотографии лицо девушки и требовали от нее принять ухаживания одного из них, угрожая в противном случае сделать поддельные изображения достоянием общественности.

Студентка не согласилась, и молодые люди привели угрозу в исполнение, опубликовав фотографии якобы обнаженной Басант.

Девушка испугалась и погрузилась в глубокую депрессию. Несмотря на то, что отец поверил в ее невиновность и, по словам адвоката семьи, предложил продолжить разговор после того, как он вернется из мечети, Басант не дождалась его. Вернувшийся мужчина застал дочь без сознания. Ее срочно доставили в больницу, но было поздно – медики оказались бессильны, и девушка скончалась.

- Мама, пожалуйста, пойми меня. Я - не эта девушка, и это лишь наложенные друг на друга картинки, я клянусь Богом, что это так и есть, – опубликовало BBC отрывок из прощальной записки Басант.

В социальных сетях смерть девушки вызвала бурные обсуждения: часть пользователей требует немедленного и серьезного наказания для виновных, часть же считает, что произошедшее – отголосок традиционного на Востоке отношения к женщине и результат отсутствия поддержки покойной со стороны семьи.

Технология deepfake позволяет качественно наложить существующие фото- или видеоизображения на исходники, создавая фальшивые образы, которые практически невозможно отличить от настоящих. По оценкам экспертов, порядка 96% подобного рода видео используются для создания порнографических фотографий или видеороликов с участием известных актеров, звезд эстрады и других знаменитостей.

Осенью 2020 года компания Microsoft анонсировала программное обеспечение, способное с высокой долей вероятности выявлять фальшивые видео.