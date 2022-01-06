Лех Валенса жалуется, что коронавирус довел его до банкротства

Бывший президент Польши Лех Валенса не устает рассказывать журналистам о своих финансовых трудностях в связи с пандемией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Польши Лех Валенса не устает рассказывать журналистам о своих финансовых трудностях в связи с пандемией – по словам политика, коронавирусные ограничения отняли у него дополнительный заработок в виде выступлений на различных мероприятиях.

По общему мнению, Валенса действительно пользуется едва ли не наибольшей узнаваемостью из поляков на международной арене. Этот факт, а также нестабильная ситуация в Восточной Европе, делали Валенсу востребованным спикером на различных международных мероприятиях. Однако со временем интерес к его выступлениям упал, собственно, как и к мнению других польских и украинских «экспертов».

В связи с этим у экс-президента Польши возникли серьезные финансовые трудности.

– Я – банкрот, потому что получаю каждый месяц 6000 злотых пенсии, а жена тратит каждый месяц 7000, – заявил Валенса. 6000 польских злотых - это немногим менее 114 тысяч рублей.

При этом политик рассказал, что его выступления на Западе стоили от $50 тысяч до $100 тысяч, но из-за пандемии он практически никуда не выезжает.

О своих финансовых проблемах Валенса вообще любит поговорить. Так, и в феврале прошлого года он рассказывал прессе, что активно ищет подработку, поскольку коронавирус его буквально разоряет.

– Еще шесть месяцев - и я пойду побираться на паперти, – заявлял экс-президент. И добавлял, что, возможно, ему стоит поискать работу электриком – по своей первой профессии.

Впрочем, СМИ утверждают, что Валенса как всегда лукавит – по крайней мере, есть сведения, что он проводит для сотрудников крупных компаний семинары на тему мотивации, а для руководства – тренинги по лидерству. И стоит это удовольствие порядка 20 тысяч злотых (около 380 тысяч рублей) за 1-2 часа общения со звездой польской политики.