Новака Джоковича выдворили из Австралии

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович не примет участие в престижном теннисном чемпионате Australian Open, поскольку власти Австралии аннулировали его визу и потребовали от прибывшего спортсмена покинуть страну. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович не примет участие в престижном теннисном чемпионате Australian Open, поскольку власти Австралии аннулировали его визу и потребовали от прибывшего спортсмена покинуть страну.

Столь суровое решение продиктовано тем, что виза сильнейшего теннисиста планеты оформлена без возможности внесения в нее данных о медицинском отводе от прививки против коронавируса.

Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису предупреждали, что спортсмены, не прошедшие вакцинацию, не смогут принять участие в соревнованиях. – Виза мистера Джоковича аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не стоит выше этих правил, – прокомментировал ситуацию австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. Он также напомнил, что лишь неукоснительное соблюдение принятых в стране правил и ограничений, касающихся эпидемиологической безопасности, стали причиной того, что смертность от коронавируса в Австралии - одна из самых низких в мире. Ранее стало известно, что Моррисон потребовал от Джоковича убедительных медицинских доказательств того, что спортсмену действительно нельзя делать прививку. В противном случае премьер обещал «отправить теннисиста домой первым же самолетом». Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января.