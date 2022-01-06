Юбилей «Вашингтонского майдана»: десятки участников штурма Капитолия до сих пор в тюрьме

Беспощадным «Вашингтонский майдан» не был — лишь бессмысленным. Прорвавшись в здание, толпа покуражилась, понаделала селфи… и вскоре была разогнана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Почему в США не может быть цветной революции? Потому что в Вашингтоне нет американского посольства». Сей политический анекдот стал не актуален ровно год назад, когда сотни рассерженных граждан вломились в здание Капитолия — резиденцию обеих палат американского парламента.

Всё это напоминало украинский майдан-2014: тогда, если помните, группы разномастных боевиков тоже штурмовали органы власти в городах Незалежной, что в итоге привело к госперевороту. Но если одно проходило при горячем одобрении Штатов, то другое вызвало у заокеанских СМИ и элит сначала шок, потом вспышку ненависти, а затем — репрессии. Хотя, казалось бы, и в Вашингтоне, и в Киеве «патриотические граждане» всего лишь «реализовали своё право на прямую демократию».

Беспощадным «Вашингтонский майдан» не был — лишь бессмысленным. Прорвавшись в здание, толпа покуражилась, понаделала селфи… и вскоре была разогнана. Одну из участниц, 35-летнюю женщину-отставника ВВС США Эшли Бэббит, почти в упор застрелил сотрудник полицейской охраны Капитолия. Трое других демонстрантов скончались, как гласит официальная версия, «по естественным причинам» (таким как сердечный приступ), и ещё один — «от передозировки наркотиками».

Тут можно поглумиться над двойными стандартами «мировой жабы»: весной 2020 года темнокожий рецидивист Джордж Флойд, находясь под кайфом, точно так же погиб от рук копов (что вызвало всеамериканский бунт движения BLM) — но стал либеральной иконой, чья «каноническая» причина смерти — «полицейская жестокость».

Впрочем, не будем отвлекаться.

Вокруг «Вашингтонского майдана» сразу появилось множество тайн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вокруг «Вашингтонского майдана» сразу появилось множество тайн. Например, в последующие месяцы четверо офицеров полиции, занимавшихся разгоном той толпы, загадочно покончили с собой. Слишком много знали?

Или другой миф: «В США никогда ничего подобного не было, это поворотный момент истории», — сходятся во мнении эксперты любых политических взглядов.

Что не вполне корректно. В 1954 году четверо националистов из Пуэрто-Рико, пользуясь беспечностью охраны, попали вместе с экскурсией на балкон над залом Капитолия. Достали из-под одежды оружие и открыли по конгрессменам огонь прямо во время заседания, требуя, чтобы американцы дали независимость этой своей заморской территории. Пять членов Палаты Представителей США получили ранения. Хотя никто не погиб, террористам впаяли пожизненные сроки. Лишь четверть века спустя, в конце либеральных семидесятых, их помиловали, позволив вернуться в Пуэрто-Рико.

Однако, действительно, события 66-летней давности не идут в сравнение с 6 января 2021: ни по масштабам, ни по, самое главное, следствиям.

Так чем же был «Вашингтонский майдан»? Главных версий — три.

Среди участников штурма действительно было немало весьма экзотических персонажей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Версия 1: спонтанный бунт

Вернёмся в шестое января. Двумя месяцами ранее прошли судьбоносные выборы. В ключевых штатах президент Дональд Трамп в последний момент проиграл — когда начался подсчёт «голосов по почте». Американские законы допускают подобное волеизъявление, хотя у присланных таким образом бюллетеней низкая степень защиты, а нечестным членам какой-нибудь региональной комиссии ничего не стоит организовать вброс. И действительно, на некоторых участках почти 100% «почтовых галочек» были отданы за «демократического» кандидата — Джо Байдена.

Трамп с такими результатами не согласился и последующие недели всячески «разжигал» в своём твиттере — у нас, мол, украли голоса. Однако утверждать он мог что угодно — по законам США окончательные итоги выборов подводит Конгресс. Процедура эта чисто формальная, хотя и символически весьма важная. И намечена она была как раз на 6 января 2021 года.

На этот же день Трамп назначил в Вашингтоне «митинг сторонников» всего в паре километров от здания Капитолия. Многие из них, съехавшиеся со всего Восточного побережья, посетили оба события: и митинг, и штурм. Однако…

— Это был отчаянный, по-своему наивный протест, который никем не организовывался, — говорит в беседе с сайтом kp.ru американист Малек Дудаков. — Отдельные блогеры и медийные личности (наподобие сподвижника Трампа — консервативного публициста Стивена Бэннона) действительно призывали в тот день соцсетях «пойти к Капитолию». Однако одно дело — что-то писать в твиттере, а совсем другое — злонамеренно «планировать госпереворот».

К тому же, подчёркивает эксперт, речь Трампа на митинге закончилось примерно через 40 минут после начала штурма Капитолия, и равнять одно с другим — натяжка.

— Наверное, пока ещё действовавший президент полагал, что протестующие смогут «через улицу» надавать на Конгресс и тот пересчитает голоса в его пользу. Но это даже «планом» назвать нельзя. И неудивительно, что все наивные надежды Трампа и его сторонников пошли прахом, — подводит итог Малек Дудаков.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Версия 2: попытка госпереворота в исполнении Трампа

В нынешних США такая интерпретация является почти официальной. Среди участников штурма действительно было немало весьма экзотических персонажей. Белые националисты и чуть ли не ку-клукс-клановцы. Сектанты-неоязычники, наподобие самого известного участника штурма — 33-летнего Джейка Анджели (тот самый парень в меховой шапке с рогами, ставший звездой фотосессий из захваченного здания: он практиковал шаманизм и пытался свершить в Капитолии некие оккультные обряды).

Или, как уже упомянутая Эшли Бэббит, — сторонники конспирологической теории QAnon. Их полубезумная идея о том, что «правительства западных стран контролируются сатанистами-педофилами», с 2017 года объединила в подпольные сетевые структуры тысячи человек по обе стороны Атлантики.

Все эти персонажи были ещё более трампистами, чем сам Трамп, смотрели на него как на мессию, призванного спасти США от «либерального апокалипсиса», и ненавидели оплот его противников-«демократов» — Капитолий. Так что на первый взгляд теория о «заговоре неофашистов с целью госпереворота» кажется по-своему логичной.

Неудивительно, что репрессивная машина США — особенно после прихода в Белый дом следующего президента Байдена — стала действовать с особой жестокостью.

Трамписты даже создали сайт с говорящим названием «Американский Гулаг» (AmericanGulag.org). По его данным, различным формам преследования — вызовы на допросы, обыски, предъявления обвинений — подверглось свыше 500 участников штурма.

Порядка 58 из них на сей день находятся в тюрьме. Некоторым, например, «шаману» Джейку Анджели, уже вынесли приговор. В его случае это 41 месяц заключения. В числе предъявленных обвинений: «пройдя в кабинет спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси, оставил на её столе записку: «Правосудие придёт — это лишь вопрос времени».

При этом суд и следствие «жестят» и с другими участниками штурма. Держат их в сырых казематах, как опасных преступников. Ограничивают общение с адвокатами:

«Защитник одного из подсудимых по «делу 6 января», Джереми Брауна, признался, что смог поговорить с ним всего за несколько минут до начала суда… Из-за нехватки времени Браун не ознакомился со правами гражданскими правами», — сообщает сайт «Американский Гулаг». И таких историй десятки.

Однако главный вопрос остаётся. А кому же выгодно 6 января? Трампистам, которых посадили в тюрьму? Или самому Трампу? У него вообще — невиданное дело — цифровые гиганты под благовидным предлогом «борьбы с ненавистью» тут же заблокировали Твиттер и другие аккаунты в соцсетях (а ведь в современном обществе главная власть — владение средствами коммуникации).

Поэтому столь же логично возникает ещё одна, наиболее любопытная версия.

Версия 3: провокация «глубинного государства»

К подобной трактовке склоняются многие американские оппозиционеры. Дескать, 6 января было двухходовкой: «позволь вражеской змее высунуть голову — а потом отруби её».

Скажем, почему полиция, несмотря на очевидное ухудшение обстановки в Вашингтоне, не выставила серьёзного оцепления и почти беспрепятственно позволила толпе ворваться в Капитолий?

Или другое наблюдение. Видная правая активистка и сторонница Трампа из Флориды — Лаура Лумер вспоминает: «Меня всячески зазывали в тот день [6/01] в Вашингтон… это делалось, чтобы ФБР получило благовидную возможность меня арестовать».

Лауре повезло — в тот день она была далеко от Капитолия, на новогодних каникулах в Сальвадоре. Тем самым, мол, и спаслась. Кто именно её «зазывал в Вашингтон» — девушка не говорит. Иначе тогда ей пришлось бы прямо обвинить некоторых друзей по «правому движу» в работе на ФБР…

— Протест 6 января, конечно, возник не на пустом месте. Даже если это была провокация «глубинного государства» и американских спецслужб — они лишь использовали давно копившийся потенциал толпы. Основная масса — обычные люди, а не какие-то провокаторы, — объясняет в беседе с kp.ru политолог и приглашённый профессор МГИМО Стеван Гайич.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако присутствие некоторого количества провокаторов во время штурма Капитолия — доказанный факт. Например, как выяснили независимые журналисты, там засветился координатор леворадикального движения «Антифа» — Джо Салливан. Трампа все эти «товарищи» ненавидят — но Салливан позировал во время штурма Капитолия в кепке с надписью «Trump 2020» и демонстративно «повреждал федеральную собственность» внутри здания. Для чего — понятно:

— На мой взгляд, Трамп отчасти подтолкнул народную массу своими призывами. Зато когда пролилась первая кровь — появилась удобная причина свалить всё на «радикалов-трампистов». Помню, в тот день в новостных блоках телеканала CNN постоянно говорилось: это не «демонстранты», а «повстанцы, которые сражаются против государства и Конституции». Другие крупные СМИ вели себя аналогично. Результат очевиден: протестом цинично воспользовались, чтобы демонизировать и окончательно добить 45-го президента, — подводит итог Стеван Гайич.