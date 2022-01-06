Журналисту «КП» Владимиру Ворсобину в Алма-Ате рекомендовали больше не говорить, что он русский из Москвы

В Алма-Ате еще ничего не закончилось. События прошедшей ночи только подлили бензин в противостояние войск с митингующими. Фото: REUTERS

В Алма-Ате еще ничего не закончилось. События прошедшей ночи только подлили бензин в противостояние войск с митингующими. Не зря все окрестности вокруг бывшей резиденции Назарбаева, что находится тут за сожженным вчера акиматом (администрацией) залиты кровью. Вокруг россыпи гильз, тянущиеся кровавые следы. Видимо, так тащили раненых. Ночная мясорубка отправила в больницы сотни людей. Количество трупов неизвестно до сих пор, но, как мне сказал один из участников событий, только из его села пропали без вести четверо человек. Бой произошел у резиденции, когда часть оставшихся верными присяге полицейских отстреливались до конца. Тут же ночью подъехали армейские части и начали обстреливать собравшихся на площади. Как уверяют уцелевшие, несколько снайперов было на крыше резиденции. Это противостояние закончилось опять-таки ничьей. Армейские части уехали, а резиденция и все близлежащие здания остались в руках бунтовщиков.

Журналисту «КП» в Алма-Ате рекомендовали больше не говорить, что он русский из Москвы

Сейчас на улице Ташкентская, а также на подступах к городу революционеры установили блокпосты с вооруженными людьми. Вооруженные – это уже не палки, не дубины и не арматура. Они вооружены пистолетами, автоматами! У них бронежилеты, все спецсредства, которые они отобрали накануне у полиции. Теперь в эти районы панически боятся ездить горожане, жалуясь на неадекватность боевиков. Блокпосты созданы сразу же после объявления президентом Казахстана о просьбе введения войск ОДКБ.

Ночная мясорубка отправила в больницы сотни людей. Фото: REUTERS

Митингующие теперь заявляют, что они готовы сражаться с иноземцами до последней капли крови. По крайней мере, они так говорят. Кроме того, протестующие вернулись на площадь и снова возводят баррикады, жгут костры и, похоже, сооружают уже стационарный майдан. Сейчас они пригнали пожарную машину (трофей) и через ее громкоговоритель объясняют собравшимся «политику партии». Говорят, что в регионах грядет восстание, что они не одни, и что нужно просто выстоять.

Горящее здание акимата в городе Алма-Ата. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В городе снова нет ни одного полицейского, ситуация, похоже, вернулась к тому, что было вчера, если не считать одной неприятной детали. Мне тут настоятельно рекомендуют не говорить, что я русский из России. Мол, теперь могут быть неприятности. Рекомендуют говорить, что я местный.

Фото: REUTERS

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