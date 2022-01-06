Беспорядки в Казахстане уронили рубль: что теперь будет с ценами и увидим ли «доллар по 80»

Началось на бирже утро: едва открылись торги 6 января, как доллар внезапно вырос до 77 рублей — это максимум с апреля 2021 года. Фото: Shutterstock

Началось на бирже утро: едва открылись торги 6 января, как доллар внезапно вырос до 77 рублей — это максимум с апреля 2021 года. Евро также подскочил выше 87 рублей. Как уверяют аналитики, случилось это из-за последних событий в Казахстане. На фоне неопределенности в соседней стране люди начали активно скупать доллары и евро, а в такие моменты рубль всегда проседает. Прозвучали даже тревожные прогнозы, что если ситуация в Казахстане не устаканится, доллар может вырасти до 80 рублей. Что же будет дальше?

- Думаю, это ненадолго, - прокомментировал «КП» экономист Денис Ракша. - Паники никакой нет. Просто, когда никто не понимает, как будут развиваться события, на всякий случай (как обычно и бывает в таких ситуациях) кто-то начал скупать валюту. Ничего экстраординарного не вижу, российская экономика не сильно завязана на казахстанскую. Тем более, что ситуацию, как я понимаю, удалось взять под контроль. На мой взгляд, российской валюте ничего не угрожает и никаких 80 рублей за доллар не видно.

- Если Украина дала нам снижение курса где-то от 73 до 75 рублей за доллар, то события в Казахстане добавили еще пару рублей, - говорит профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. - Насколько это драматично? В общем-то, все не так страшно, чтобы переживать по этому поводу. Думаю, что рубль достаточно быстро вернется на прежние позиции, когда геополитические риски немного ослабнут. Да, немного просел наш фондовый рынок, опять же потому, что инвесторы опасались. Как все это изменит жизнь простого человека из глубинки? Да почти никак. Единственное, просадка рубля может ненамного увеличить стоимость импортируемых продуктов питания, медикаментов и т.д., что добавит еще 0,1-0,2% к инфляции. И Центробанк может еще на 50 базисных пунктов (0,5%, - Ред.) поднять ключевую ставку - значит, чуть-чуть подорожает ипотека и кредиты. В целом же, ничего драматичного нет.