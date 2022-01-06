Почему "революционеры" в Алма-Ате одномоментно превратились в мародеров

В социальных сетях сейчас достаточно часто можно встретить недоумение – как же и почему "революционное восстание" в Алма-Ате так быстро превратилось в вакханалию мародеров и грабителей. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В социальных сетях сейчас достаточно часто можно встретить недоумение – как же и почему "революционное восстание" в Алма-Ате так быстро превратилось в вакханалию мародеров и грабителей. Но, скорее, надо удивляться не этому факту, а тому, что многие еще недоумевают по сему поводу. Как будто, на той же Украине не было грабежей и мародерства во время Евромайдана? Да, не такой массовый характер, как сейчас в Алма-Ате, но ведь было. А у Казахстана своя специфика. Тут, скорее, уместны аналогии с той же Киргизией во время "цветных революций" и тех же беспорядков на юге республики в 2010-м.

Начнем с того, что Алма-Ата давно перестала быть интеллектуальным и культурным центром Казахстана. Как только столицу перенесли в Акмолу-Астану-Нур-Султан (интересно, переименуют ли столицу теперь в очередной раз?), туда же стала перебираться вся интеллектуальная элита и приближенная к власти богема. А в город начался активный приток "горожан в первом поколении". Это даже не оралманы (этнические казахи, репатриировавшиеся на историческую Родину из соседних среднеазиатских республик и Китапя), которых предпочитают расселять в северо-восточных, до определенного момента бывших преимущественно населенными русскими. Оралманы, кстати, при всей своей дикости, вошедшей в многочисленные анекдоты, чувствуют себя в какой-то степени "казахами второго сорта" по сравнению с проживавшими тут местными. Но понаехавшие в Алма-Ату и другие крупные центры Казахстана из полусельских пригородов и горных аулов схожи с оралманами во многом. У них нет за спиной бэкграунда, они заняты неквалифицированным и низкооплачиваемым трудом, а перспективы вырваться из бедности или нищеты практически призрачные. При этом, они гораздо более пассионарны, или, говоря современным языком, отморожены. Им нечего терять, а хочется всего и сразу. В этом, кстати, еще одно их сходство с участниками майдана в Киеве, приехавших из западных регионов Украины. Плюс к тому, в отличие от Украины и Белоруссии, эти понаехавшие – по-настоящему дикие, цивилизационные ценности для них совершенно пустой звук, да еще и непонятный.

В 2010-м в Джалалабаде и Оше я убедился, что местные городские до паники в штанах боятся студентов-первокурсников, приехавших и поступивших в городские учебные заведения из горных аулов. И общий киргизский язык не помогает им находить что-то общее с ними. Первые год-два-три студенты с гор просто не понимают, что любой конфликт, от бытового до мировоззренческого) можно разрешить как-то иначе, а не пущенным камнем в голову оппонента или не дракой, в которой обязательно будет использован нож, который всегда при них. А как они там боялись, до придыхания всадников, которые спускались с гор! Три-четыре всадника на полудиких лошадях стояли напротив тысячной толпы, а она с трудом преодолевала свой страх перед ними. Извечное еще в СССР противостояние "деревенских против городских", в котором у "городских" шансов всегда меньше, потому что "супротив лома нет приема". Причем, речь не о тех "деревенских", что в России, а о выросших в условиях оторванности от цивилизации в родоплеменных отношениях. Попадая в города, они становятся студентами, курьерами, разносчиками пиццы, но остаются "дикими горцами", парнями из аулов, к которым, кстати, с опасением относятся жители городов во всем мире, а не только в самом Казахстане, Киргизии или в России. Для них жизнь человека часто стоит гораздо меньше того барыша, который можно взять в качестве трофея.

Именно такой стала движущая сила так называемого протеста в Алма-Ате, больше всего лишившейся в ходе грабежей и мародерства. Ситуация осложнена еще и тем, что в Казахстане, как и в Киргизии, и в других среднеазиатских республиках сейчас идет взрывной рост населения. Оно стремительно молодеет, рабочих мест не прибавляется, а высокая и без того безработица, вовсю зашкаливает именно среди неустроенной молодежи, не имеющей ни образования, ни достойной работы, ни накоплений. Вглядитесь в этих протестующих, роликами с которыми сейчас наводнены соцсети. Молодые, не сказать, что хорошо одетые. Это именно они, они грабят, мародерят, стреляют, избивают. Стая. А когда по-настоящему городские жители той же Алма-Аты отваживаются пойти и тоже что-то попытаться "отжать" себе, оказывается, что все уже разграбили до них. Именно отсутствие тормозов делает их еще более опасными. А "городская интеллигенция", восторженно "размазывающая сопли" по лицу даже при упоминании этих "революционеров", зачастую даже не представляет себе, что она для них всего лишь разновидность добычи и легкий "законный трофей". "Вы забрали чужие деньги, вы лишили людей пенсий", - плачут "городские", видя разграбление банков в Алма-Ате. Да вы даже не понимаете, что для них нет понятия "Чужое". В момент их победы и торжества всё вокруг принадлежит им. Всё - их.

Кстати говоря, оролманы на северо-востоке и в "русских" областях именно благодаря осознанию своей некой "второсортности" отважились выйти на протест только в тот день, когда в Алма-Ате местные погромщики уже "праздновали победу". Оролманам тоже захотелось почувствовать себя стаей. Но именно они первые дали задний ход в том же Павлодаре, столкнувшись с грамотным отпором. У них и "диких" погромщиках в Алма-Ате одна общая черта – неорганизованность, неготовность и неспособность работать в команде, отсутствие понятия о дисциплине и всего того, что делает толпу отрядом или командой. Они готовы моментально вспыхнуть, получив толчок, под воздействием позвавших их за добычей провокаторов, но не в состоянии наладить грамотную оборону. И просто так из стаи обратно в горожан они не превратятся. Для этого надо очень качественно и больно "настучать по голове". Как минимум.

"Революционеры-мародеры" – это то самое "пушечное мясо", которое организаторы "цветных революций" и переворотов кидают вперед на баррикады именно потому, что его не жалко. А те, в глубине души начиная понимать, что за деяния им может и "ответка" прилететь, от этого становятся еще более "отмороженными".

P.S.

И последнее. Все это социальное устройство общества и эти дикари весьма удобны представителям власти в этих странах. Они в какой-то степени даже пестуются в своем нецивилизованном состоянии, и именно ими власть запугивает основную часть населения: "Смотрите, а то всадники порядок наведут!" Но в один не самый прекрасный момент "дикие", получив стимул, встают и восстают уже против тех, кто мнил себя их хозяевами. И начинается очередной переворот.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел. Им удалось прорваться в здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с протестов в Казахстане 6 января 2022 года (подробности).

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