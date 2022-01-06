Олигархи бегут из пылающего Казахстана в Европу и Россию: кто из богачей уже покинул страну

Несколько частных самолетов с олигархами вылетели из охваченной беспорядками Алма-Аты Фото: REUTERS

В среду аэропорт Алма-Аты захватили протестующие. Многие рейсы не смогли отправиться в срок, люди остались сидеть на чемоданах и ждать разрешения на вылет.

Правда, те, «кому надо», успели вылететь еще до того, как бунтовщики вошли в аэропорт. Как только начались протесты, стая местных олигархов поднялась в небо и (предположительно, с громким курлыканьем) взяла курс на запад. Как пишут местные СМИ, 4 и 5 января из Казахстана вылетел почти десяток частных самолетов. В основном они направились в Европу: кто в Швейцарию, кто в Венгрию. Один из самолетов, по данным казахстанской прессы, полетел в Россию.

Почему богачи резко рванули с родины, как только запахло жареным? Ответ - в лозунгах протестующих. Они требуют поменять не только правительство, но и всю экономическую систему страны, основанную на кумовстве. Многие казахстанские олигархи - и это роднит их с «коллегами» из некоторых других постсоветских стран - сколотили свое богатство не на высоких технологиях, как какой-нибудь Илон Маск, а за счет недр родной земли.

Казахстан - сырьевая страна, богата нефтью, газом, углем. Занимает первое место в мире по добыче урана, второе - по асбесту, третье - по хрому. И в Казахстане бытует мнение, что многие владельцы сырьевых компаний заполучили их не благодаря уникальным талантам в бизнесе, а потому что были близки к власти. Неудивительно, что олигархи решили держаться от разъяренной толпы подальше.

Официальной информации о пассажирах покинувших страну бизнес-джетов нет. Но казахстанские СМИ приводят как минимум два имени.

Кенес Ракишев. Фото: Ведомости/ТАСС

1. Кенес Ракишев. Его называют приближенным бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева и прочих представителей казахстанской политической элиты. Занимает девятое место в списке Forbes самых богатых людей Казахстана, состояние - $950 млн.

Ракишев владеет несколькими компаниями не только в Казахстане, но и в Европе. Они добывают золото, никель, кобальт и другие полезные ископаемые. В последнее время олигарх обратил внимание и на технологии: вкладывает деньги в производство смартфонов, компьютеров, электромобилей.

По данным казахстанских СМИ, после начала протестов Ракишев сначала добрался до Женевы, а оттуда вылетел в Лондон.

Патох Шодиев. Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

2. Патох Шодиев. Уроженец Узбекистана, имеет гражданство России и Бельгии, а в Казахстане является совладельцем нескольких крупных компаний. Среди них - горнодобывающая Eurasian Resources Group (один из мировых лидеров по экспорту железной руды и глинозема), страховая компания «Евразия» и Евразийский банк. По оценкам Forbes, состояние Шодиева – около $2 млрд.

Бизнесмен имеет очень богатую биографию: в 70-х работал в Торговом представительстве СССР в Японии, в 90-х прокуратура Брюсселя подозревала его в отмывании денег, в 2000-х считался богатейшим человеком Бельгии.

Кто еще из богачей покинул страну, пока неизвестно. Но думается, что поток бизнес-джетов еще не иссяк. Тем более что аэропорт Алма-Аты уже освободили от бунтовщиков и убежать… вернее, улететь оттуда теперь можно практически беспрепятственно – были бы деньги.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел. Им удалось прорваться в здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с протестов в Казахстане 6 января 2022 года (подробности).

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