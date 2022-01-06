Помощь больным детям, диспансеризация после ковида и борьба с пытками: поручения Владимира Путина по итогам большой пресс-конференции

Опубликован список поручений президента Путина по итогам большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не прошло и двух недель после ежегодной итоговой встречи Владимира Путина с прессой, а Администрация Президента России уже подготовила перечень поручений. Обозреватель KP.RU Александр Гамов выделил для вас их ключевые аспекты.

ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

На первом месте - задание правительству Российской Федерации: представить новые предложения в рамках деятельности Фонда «Круг добра» - он занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе - редкими - орфанными. Уже с 2022-го «Круг добра» поручено расширить - в него должны включить и тех, кто страдает этим недугом и кому уже исполнилось 18 лет. Также, начиная с этого года, их должны будут обеспечивать «необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации». Разумеется, речь идёт и об оказании медицинской помощи. Для включения в эту программу предусмотрено поэтапное увеличение возраста таких больных.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

Минздраву России, совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, поручено провести информационную кампанию «в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации» в медицинских организациях регионов страны.

Доклад – до 1 марта 2022 г.

Ответственные: Михаил Мурашко (глава Минздрава), высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Кстати, под всеми заданиями-поручениями - ответственные за их выполнение и - срок, когда об этом надо доложить, причем - в Кремль, непосредственно главе государства. В письменном виде.

БОРЬБА С ПЫТКАМИ В КОЛОНИЯХ

Предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы должны представить до 1 июня этого года министр юстиции РФ Константин Чуйченко и Генпрокурор страны Игорь Краснов.

Им как раз и придётся «проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации» и при необходимости подготовить предложения, «направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы».

КАКИЕ ЕЩЁ ПОРУЧЕНИЯ ДАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН

Конечно, на этом список вопросов далеко не исчерпывается. Полный список поручений президента по итогам Большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года читайте по ссылке.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Повышение пенсий и будет ли война на Украине: О чем сказал Путин на пресс-конференции 23 декабря 2021 - главные тезисы

В полной стенограмме ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 53 страницы и 23 тысячи слов. На то, чтобы прочитать все ответы президента, уйдет больше полутора часов. Мы упростили задачу: каждую тему пересказали своими словами в одном предложении. Можно быть в курсе, не теряя времени (подробности).