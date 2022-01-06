Ужас на улицах Алма-Аты: Обезглавленные полицейские и красная от крови земля у резиденции Назарбаева

Странно, но в Алма-Ату после полудня пришло время хороших новостей. Буквально за несколько часов до объявленной зачистки города военными (если она будет вообще) протестующих словно подменили. Фото: REUTERS

Странно, но в Алма-Ату после полудня пришло время хороших новостей. Буквально за несколько часов до объявленной зачистки города военными (если она будет вообще) протестующих словно подменили. Возможно, потому что их самая агрессивная часть ушла на окраины города лечить своих раненых и окапываться в глухой обороне. А вторая часть объявила себя «мирными демонстрантами» и принялась… чистить город сама. Несколько десятков человек с белыми повязками на рукаве собирают в мешки мусор, гильзы и даже булыжники, благо булыжников так много, что ими можно вымостить пару улиц.

На площади в мегафон говорят только одно: «Никаких погромов, насилия, мы мирные люди».

Возможно, Алма-Ата, как и ее союзник Актау, удовлетворится отсутствием Назарбаева в стране и вступит, наконец, в цивилизованные переговоры с властями?.. Фото: REUTERS

Напомню, что это происходит на фоне новостей о введении сил ОДКБ в Казахстан для охраны государственных объектов. И напомню, что буквально сутки назад стороны убивали друг друга в страшных количествах. Правительство насчитало, по разным оценкам, два десятка погибших полицейских и около 300 раненых, а самое невероятное – три отрезанных головы омоновцев! Шок.

Сторона протестующих на это отвечает: «У нас погибших несколько сотен, ими забиты все возможные больницы», но конкретных цифр не называют, всё в виде народной молвы. И единственное фактическое доказательство тому – поменявшая свой цвет земля у бывшей назарбаевской резиденции в Алма-Ате, когда-то желтая осенняя, она теперь красная…

Спецкор «КП» Владимир Ворсобин

Возможно, Алма-Ата, как и ее союзник Актау, удовлетворится отсутствием Назарбаева в стране и вступит, наконец, в цивилизованные переговоры с властями?..

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел. Им удалось прорваться в здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с протестов в Казахстане 6 января 2022 года (подробности).

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