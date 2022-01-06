Омикрон шагает по планете: Какой будет новая волна коронавируса в России

Сейчас заполняемость ковидных коек в госпиталях держится на уровне 60 – 70 процентов, так что, больницы будут заполняться «не с нуля», а уже с достаточно высокого уровня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вариант коронавируса Омикрон, впервые обнаруженный в Южной Африке, в Ботсване, в ноябре прошлого года уверенно расчищает себе лидирующее место среди прочих вариантов SARS-CoV-2. В США и многих странах Западной Европы с середины декабря наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19. К примеру, в Великобритании 3-го января количество новых случаев превысило 200 тысяч за день. Ничего подобного за всю историю пандемии ранее не было - число новых случаев ковида выросло чуть ли не на порядок, отмечает врач – терапевт, сомнолог, за годы пандемии принимавший участие в лечение ковидных пациентов Александр Мельников.

ГДЕ ОМИКРОН НАИБОЛЕЕ АКТИВЕН?

- Сейчас Омикрон стал или становится преобладающим вариантом в США и во всех странах, где происходит рост заболеваемости, активно вытесняя Дельту. В США за последнюю неделю Омикрон был выявлен в 95% новых случаев ковида, - написал на своей страничке в Facebook Александр Мельников. - Разумеется, это не истинная распространенность: секвенирование (определение, какой именно вариант коронавируса стал причиной заражения, - прим. ред.) проводится не всем поголовно, но в таких странах, как США, Великобритания, Дания и других достигает десятков тысяч за 2 недели. В России, к примеру, - чуть более сотни (по данным Роспотребнадзора на 30 декабря 2021 года в России выявлено 103 случая заражения омикрон-штаммом – прим. ред.), во многих африканских странах - единичные случаи. В странах, где вспышки заболеваемости пока не наблюдается - например, в Германии, где предыдущая волна была связана с Дельтой, - и Омикрона пока относительно мало.

КОГДА ОМИКРОН ЗАХВАТИТ РОССИЮ, И КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ ВОЛНА?

- В России не настолько отлажена выявляемость коронавирусной инфекции, как в Великобритании, поэтому таких резких цифр роста числа заражений мы не увидим, но это не связано с тем, что не будет происходить реального распространения инфекции, - отмечает в разговоре с kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - Думаю, в первую неделю после каникул в России будет еще короткий период стабилизации заболеваемости ковидом, возможно, на уровне 14-ти – 15-ти тысяч случаев в сутки. Дальше последует рост, где-то через неделю после того, как люди вернутся с каникул 15-го – 18-го января. А затем, после умеренного роста, будет быстрый скачок, примерно, к концу января.

То же самое, с опозданием в неделю, будет происходить и с госпитализациями, продолжает эксперт. Сейчас заполняемость ковидных коек в госпиталях держится на уровне 60 – 70 процентов, так что, больницы будут заполняться «не с нуля», а уже с достаточно высокого уровня.

Сейчас Омикрон стал или становится преобладающим вариантом в США и во всех странах, где происходит рост заболеваемости, активно вытесняя Дельту. Фото: REUTERS

- Возможно, что на местах будет решение превентивно поменять порядок госпитализации в сторону того, чтобы не брать в стационар людей со средне-тяжелым течением болезни, чтобы замедлить заполняемость ковидного фонда. Поэтому, вероятно, у нас в первое время в регионах рост госпитализаций будет заметно ниже, чем рост заболеваемости. Но это опасная тактика, которая чревата повышением внебольничной смертности от ковида, потому что ковид сопровождается резким ухудшением состояния больных, - предупреждает Николай Крючков.

Правда пока на фоне роста заболеваемости Омикроном в США и Великобритании почти не наблюдается роста числа госпитализаций и роста смертности. Хотя о последнем говорить еще рано, прошло слишком мало времени с начала новой волны, и отсроченный эффект возможен.

- Госпитализации в Великобритании сократились на 1,6 – 1,8 процента. Риск госпитализаций с Омикроном вернулся на уровень, который был до варианта Дельта, то есть в момент разгула Альфа – штамма, британского варианта, но не до уровня каких-то сезонных ОРВИ, об этом даже говорить нечего, - считает Николай Крючков. - Если мы посмотрим на данные из США и Великобритании, то с Омикроном люди обращаются за медицинской помощью чаще всего при средне-тяжелом и ярко проявленном симптоматически легком течении болезни.

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ. ОМИКРОН НЕ ДАСТ ЖИТЬ СПОКОЙНО

- В России волна ковида, связанного с Дельтой, достигшая максимума в начале ноября, продолжает идти на спад. Полностью вакцинировано 46% населения. Что дальше? Дальше - Омикрон. По моим прогнозам, во второй половине января нас должна накрыть новая волна. Тяжелых случаев будет в процентном отношении меньше, чем раньше. Но они, безусловно, будут, - считает врач Александр Мельников.

С тем, что сейчас в России – спад пандемии, не согласен Николай Крючков.

- Мы видим свыше 15 тысяч выявленных новых случаев коронавирусной инфекции в сутки и порядка 800 смертей. Я бы этой видимой стабильности не радовался, поскольку здесь свою роль играет снижение темпов тестирования. В прошлый Новый год было примерно трехкратное падение темпов тестирования, скорее всего, в этом году ситуация схожая, - считает эксперт.

Рано радоваться и тому, что летальность (число смертельных исходов среди выявленных случаев заболевания, - прим. ред.) при заболеваемости вариантом Омикрон упала, примерно, в 3 раза, по сравнению с той, которая была при разгуле Дельта – варианта. Это мы видим на примере Великобритании.

Николай Крючков предполагает, что летальность и у нас будет ниже, примерно в 2 раза по сравнению с Дельтой, той волной, которую мы уже пережили. Однако, скорее всего, летальность не снизится так, как в Великобритании, поскольку уровень вакцинации в России – не на таком высоком уровне, как в Соединенном Королевстве. И большой вопрос, что будет со смертностью от ковида.

- Посмотрите на такую простую арифметическую задачку, - продолжает Николай Крючков. - Представьте, что раньше в день заражалось 100 человек. Из них 3 человека умирали. Тогда летальность от коронавируса среди выявленных случаев составляла 3 %. Теперь, с Омикроном, условно, заражаются в день 200 человек. Умирают все те же 3. Летальность стала 1,5 %. Но ведь по факту умирают все те же 3 человека! То есть, смертность не изменилась. Это модель того, как проводятся расчеты. Поэтому летальность снижается, прежде всего, за счет того, что первично заражаются больше людей и больше заражаются те, кто ранее переболел COVID-19 и был вакцинирован. Так что, какая будет смертность, это нам еще предстоит узнать. Очень велика вероятность, что Омикрон-волна в России будет не легче, чем предыдущая Дельта-волна. Скорее всего, она будет даже тяжелее для здравоохранения, и тяжелее, в том числе, с точки зрения смертности.

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